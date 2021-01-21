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Посадивший ребенка на цепь житель Калмыкии получил четыре года колонии
Посадивший ребенка на цепь житель Калмыкии получил четыре года колонии
Суд в Калмыкии приговорил к четырем годам колонии местного жителя, приковавшего ребенка цепью к столбу во дворе, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:20
2021-01-21T16:20
2021-01-21T16:20
генеральная прокуратура рф
республика калмыкия
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Суд в Калмыкии приговорил к четырем годам колонии местного жителя, приковавшего ребенка цепью к столбу во дворе, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."Сарпинский районный суд Республики Калмыкия вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Установлено, что 21 августа 2020 года мужчина на 2,5 часа в качестве наказания за плохое поведение привязал 11-летнего племянника своей сожительницы цепью к деревянному подлокотнику дивана. После этого он вывел ребенка во двор дома и приковал его к металлическому столбу.
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генеральная прокуратура рф, республика калмыкия, происшествия