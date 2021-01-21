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Путин предложил правительству обсудить цены на продукты по итогам января
Путин предложил правительству обсудить цены на продукты по итогам января
Президент России Владимир Путин предложил правительству страны вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом итогов января. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:11
2021-01-21T14:11
2021-01-21T15:23
россия
цены
правительство рф
владимир путин
продукты
экономика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил правительству страны вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом итогов января.На совещании по экономическим вопросам в четверг президент упомянул, что инфляция по итогам года немного ускорилась, превысив целевой ориентир Банка России, и составила 4,9%.Он упомянул, что эта тема уже обсуждалась ранее на одном из совещаний с кабмином."Мы с вами это уже обсуждали, как я сказал, на одном из совещаний. Договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать её под контролем. Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть её с учётом итогов января", - обратился президент к участникам совещания.
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РИА Новости
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"Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме" – Путин о стабилизации цен на продукты
Президент России Владимир Путин предложил правительству страны вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом итогов января.
2021-01-21T14:11
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PT0M37S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, цены, правительство рф, владимир путин, продукты, экономика
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
предложил правительству страны вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом итогов января.
На совещании по экономическим вопросам в четверг президент упомянул, что инфляция по итогам года немного ускорилась, превысив целевой ориентир Банка России, и составила 4,9%.
При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно – на 6,7%. И это только в среднем. Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов, конечно.
Он упомянул, что эта тема уже обсуждалась ранее на одном из совещаний с кабмином.
"Мы с вами это уже обсуждали, как я сказал, на одном из совещаний. Договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать её под контролем. Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть её с учётом итогов января", - обратился президент к участникам совещания.