https://ria.ru/20210121/tseny-1594004786.html

Путин предложил правительству обсудить цены на продукты по итогам января

Путин предложил правительству обсудить цены на продукты по итогам января

Президент России Владимир Путин предложил правительству страны вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом итогов января. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:11

2021-01-21T14:11

2021-01-21T15:23

россия

цены

правительство рф

владимир путин

продукты

экономика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил правительству страны вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом итогов января.На совещании по экономическим вопросам в четверг президент упомянул, что инфляция по итогам года немного ускорилась, превысив целевой ориентир Банка России, и составила 4,9%.Он упомянул, что эта тема уже обсуждалась ранее на одном из совещаний с кабмином."Мы с вами это уже обсуждали, как я сказал, на одном из совещаний. Договорились внимательно отслеживать ситуацию и держать её под контролем. Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме и подробно рассмотреть её с учётом итогов января", - обратился президент к участникам совещания.

https://ria.ru/20210121/tseny-1593987733.html

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2021

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"Предлагаю в скором времени вернуться к этой теме" – Путин о стабилизации цен на продукты Президент России Владимир Путин предложил правительству страны вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом итогов января. 2021-01-21T14:11 true PT0M37S

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россия, цены, правительство рф, владимир путин, продукты, экономика