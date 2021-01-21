https://ria.ru/20210121/tseny-1593987733.html

В Кремле назвали меры по стабилизации цен на продукты эффективными

В Кремле назвали меры по стабилизации цен на продукты эффективными

В Кремле считают, что правительство России приняло энергичные и эффективные меры по стабилизации цен на продукты питания в стране, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:51

2021-01-21T12:51

2021-01-21T12:51

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Кремле считают, что правительство России приняло энергичные и эффективные меры по стабилизации цен на продукты питания в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это нужно спрашивать правительство. Потому что вы знаете, что по поручению президента правительством, во-первых, приняты весьма эффективные и энергичные меры по стабилизации ситуации с ценами и осуществляется постоянный мониторинг", - заявил Песков журналистам, говоря о возможности расширения списка продуктов, цены на которые будут регулироваться.Он добавил, что "профильные министерства и ведомства оперативно реагируют на изменение конъюнктуры". Представитель Кремля подтвердил, что меры, принятые ранее в отношении цен на сахар и подсолнечное масло, оцениваются как эффективные.На просьбу уточнить, считается ли приемлемым расширение административных мер на новые категории товаров в случае роста цен, пресс-секретарь президента отметил: "Это зависит от амплитуды изменения цен и от конкретной ситуации. Еще раз повторяю, ситуация развивается, она в динамике".Правительство РФ в декабре 2020 года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом с 9 января повышена ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.С 15 февраля до 30 июня 2021 года вводится квота на экспорт из РФ пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы, также с 15 февраля - экспортная пошлина для пшеницы, а с 15 марта - для кукурузы и ячменя. Для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов предусмотрены меры господдержки. Наконец, планка колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, снижена до 10% с 30%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/produkty-1593984696.html

https://ria.ru/20210120/lekarstva-1593799284.html

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россия, дмитрий песков, экономика