Байден заблокировал строительство трубопровода Keystone XL
© AP Photo / Nati HarnikКомпрессорная станция компании TransCanada для нефтепровода Keystone XL в Небраске, США
© AP Photo / Nati Harnik
ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США.
Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. Строительство нефтепровода последовательно поддерживала администрация Дональда Трампа.
В апреле 2020 года окружной суд Монтаны заблокировал ранее выданное инженерному корпусу американской армии разрешение, позволяющее новым трубопроводам пересекать водоемы. Это стало новым ударом по проекту строительства Keystone XL. Впоследствии Верховный суд США отклонил ходатайство администрации США и разработчика проекта TC Energy с просьбой отменить решение суда низшей инстанции.
В 2015 году бывший тогда президентом США Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.
7 июля 2020, 03:33Верховный суд США отказался разблокировать проект Keystone XL