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Байден заблокировал строительство трубопровода Keystone XL
Байден заблокировал строительство трубопровода Keystone XL
Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T01:27
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США.Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. Строительство нефтепровода последовательно поддерживала администрация Дональда Трампа.В апреле 2020 года окружной суд Монтаны заблокировал ранее выданное инженерному корпусу американской армии разрешение, позволяющее новым трубопроводам пересекать водоемы. Это стало новым ударом по проекту строительства Keystone XL. Впоследствии Верховный суд США отклонил ходатайство администрации США и разработчика проекта TC Energy с просьбой отменить решение суда низшей инстанции.В 2015 году бывший тогда президентом США Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.
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keystone, джо байден, канада, сша, в мире

Байден заблокировал строительство трубопровода Keystone XL

01:27 21.01.2021
 
© AP Photo / Nati HarnikКомпрессорная станция компании TransCanada для нефтепровода Keystone XL в Небраске, США
Компрессорная станция компании TransCanada для нефтепровода Keystone XL в Небраске, США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Nati Harnik
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США.
Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. Строительство нефтепровода последовательно поддерживала администрация Дональда Трампа.
В апреле 2020 года окружной суд Монтаны заблокировал ранее выданное инженерному корпусу американской армии разрешение, позволяющее новым трубопроводам пересекать водоемы. Это стало новым ударом по проекту строительства Keystone XL. Впоследствии Верховный суд США отклонил ходатайство администрации США и разработчика проекта TC Energy с просьбой отменить решение суда низшей инстанции.
В 2015 году бывший тогда президентом США Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.
Акция протеста в Лос-Анджелесе против строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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