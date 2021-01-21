https://ria.ru/20210121/truboprovod-1593934831.html

Байден заблокировал строительство трубопровода Keystone XL

Байден заблокировал строительство трубопровода Keystone XL

Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T01:27

2021-01-21T01:27

2021-01-21T01:27

keystone

джо байден

канада

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/145355/62/1453556249_0:45:5184:2961_1920x0_80_0_0_fc235b22214899c1b79699bd52025732.jpg

ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США.Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива. Строительство нефтепровода последовательно поддерживала администрация Дональда Трампа.В апреле 2020 года окружной суд Монтаны заблокировал ранее выданное инженерному корпусу американской армии разрешение, позволяющее новым трубопроводам пересекать водоемы. Это стало новым ударом по проекту строительства Keystone XL. Впоследствии Верховный суд США отклонил ходатайство администрации США и разработчика проекта TC Energy с просьбой отменить решение суда низшей инстанции.В 2015 году бывший тогда президентом США Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.

https://ria.ru/20200707/1573984721.html

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

keystone, джо байден, канада, сша, в мире