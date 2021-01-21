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Дептранс Москвы рассказал о необычных находках в общественном транспорте
Дептранс Москвы рассказал о необычных находках в общественном транспорте
Несколько килограммов гречки, мешок монет, надувной бассейн и ящик шампанского забывали пассажиры в общественном транспорте Москвы в 2020 году, сообщается в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:06
2021-01-21T18:06
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Несколько килограммов гречки, мешок монет, надувной бассейн и ящик шампанского забывали пассажиры в общественном транспорте Москвы в 2020 году, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."О неспокойном 2020 годе больше соцсетей расскажут только вещи, забытые в общественном транспорте. Среди них и несколько кило гречки, и мешок монет, и даже ящик шампанского (все, кроме шампанского, вернулось владельцам). Чаще всего вещи пассажиры забывают в метро — их было 12 881, 720 – в поездах и на станциях МЦД, 536 – в наземном транспорте", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что среди необычных находок в метро были чертеж спасательной станции, игровая приставка Sony Ps4, сварочный аппарат, ящик с полезными ископаемыми и ящик вина. На МЦД однажды забыли надувной бассейн и рассаду овощей, а в наземном транспорте – костюм снеговика.Отмечается, что чаще всего в транспорте Москвы забывают сумки, пакеты, телефоны, проездные, зонты, кошельки и школьные рюкзаки."Пожалуйста, будьте внимательны и перед выходом из транспорта проверяйте, чтобы все было на месте. Но если вы ушли, а вещи остались, то не беспокойтесь — с большой вероятностью они будут ждать вас на одном из наших складов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210107/metro-1592254947.html
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департамент транспорта г. москвы, москва, общество

Дептранс Москвы рассказал о необычных находках в общественном транспорте

18:06 21.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСклад забытых вещей метрополитена
Склад забытых вещей метрополитена - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Несколько килограммов гречки, мешок монет, надувной бассейн и ящик шампанского забывали пассажиры в общественном транспорте Москвы в 2020 году, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"О неспокойном 2020 годе больше соцсетей расскажут только вещи, забытые в общественном транспорте. Среди них и несколько кило гречки, и мешок монет, и даже ящик шампанского (все, кроме шампанского, вернулось владельцам). Чаще всего вещи пассажиры забывают в метро — их было 12 881, 720 – в поездах и на станциях МЦД, 536 – в наземном транспорте", - говорится в сообщении.
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В приложении "Метро Москвы" теперь можно сообщить о забытой вещи
Кроме того, отмечается, что среди необычных находок в метро были чертеж спасательной станции, игровая приставка Sony Ps4, сварочный аппарат, ящик с полезными ископаемыми и ящик вина. На МЦД однажды забыли надувной бассейн и рассаду овощей, а в наземном транспорте – костюм снеговика.
Отмечается, что чаще всего в транспорте Москвы забывают сумки, пакеты, телефоны, проездные, зонты, кошельки и школьные рюкзаки.
"Пожалуйста, будьте внимательны и перед выходом из транспорта проверяйте, чтобы все было на месте. Но если вы ушли, а вещи остались, то не беспокойтесь — с большой вероятностью они будут ждать вас на одном из наших складов", - говорится в сообщении.
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
 
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