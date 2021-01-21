https://ria.ru/20210121/transport-1594053062.html

Дептранс Москвы рассказал о необычных находках в общественном транспорте

Дептранс Москвы рассказал о необычных находках в общественном транспорте

Несколько килограммов гречки, мешок монет, надувной бассейн и ящик шампанского забывали пассажиры в общественном транспорте Москвы в 2020 году, сообщается в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T18:06

2021-01-21T18:06

2021-01-21T18:06

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Несколько килограммов гречки, мешок монет, надувной бассейн и ящик шампанского забывали пассажиры в общественном транспорте Москвы в 2020 году, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."О неспокойном 2020 годе больше соцсетей расскажут только вещи, забытые в общественном транспорте. Среди них и несколько кило гречки, и мешок монет, и даже ящик шампанского (все, кроме шампанского, вернулось владельцам). Чаще всего вещи пассажиры забывают в метро — их было 12 881, 720 – в поездах и на станциях МЦД, 536 – в наземном транспорте", - говорится в сообщении.Кроме того, отмечается, что среди необычных находок в метро были чертеж спасательной станции, игровая приставка Sony Ps4, сварочный аппарат, ящик с полезными ископаемыми и ящик вина. На МЦД однажды забыли надувной бассейн и рассаду овощей, а в наземном транспорте – костюм снеговика.Отмечается, что чаще всего в транспорте Москвы забывают сумки, пакеты, телефоны, проездные, зонты, кошельки и школьные рюкзаки."Пожалуйста, будьте внимательны и перед выходом из транспорта проверяйте, чтобы все было на месте. Но если вы ушли, а вещи остались, то не беспокойтесь — с большой вероятностью они будут ждать вас на одном из наших складов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210107/metro-1592254947.html

https://ria.ru/20210113/oteli-1592770916.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент транспорта г. москвы, москва, общество