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Тиньков рассказал об осложнениях после пересадки костного мозга
Тиньков рассказал об осложнениях после пересадки костного мозга
Российский бизнесмен, основатель TCS Group (в которую входит банк "Тинькофф") Олег Тиньков рассказал, что после пересадки костного мозга у него наблюдается... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:02
2021-01-21T17:04
олег тиньков
общество
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель TCS Group (в которую входит банк "Тинькофф") Олег Тиньков рассказал, что после пересадки костного мозга у него наблюдается реакция "трансплантат против хозяина", которая продлится еще несколько месяцев.В марте он заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале декабря Тиньков рассказал, что чувствует себя после трансплантации костного мозга нормально, однако полное выздоровление затягивается и прогнозируется на середину 2021 года."После пересадки костного мозга у 80% наблюдается аутоиммунное заболевание "трансплантат против хозяина", &lt;...&gt; GvHD. К сожалению, в 20% я не попал, и клетки моей спасительницы-донора атакуют мою кожу и некоторые другие части тела. Это вроде продлится несколько месяцев еще, принимаю по 15 таблеток в день, и, конечно, все это крайне неприятно, но лечиться нужно", — написал он в своем Instagram.Бизнесмен объяснил, что "приключения" с пересадкой костного мозга происходят из-за разницы в группе крови: у донора А+, а у Олега Тинькова В-."В общем, жду лета и солнца️. Я раньше и не знал, что можно болеть два года. Ужас какой-то. Лейкемия — это долгая, противная и коварная болезнь, как и, пожалуй, все кровяные раки", — добавил он.В декабре основатель TCS Group заявил, что 1 февраля официально откроет благотворительный фонд в сфере донорства. Он начнет работу с масштабных исследований и построения законодательной базы, далее будет работать над увеличением регистра потенциальных доноров стволовых клеток в стране со ста тысяч до пяти миллионов. Директором фонда стал Александр Синицын — бывший глава Центра стратегических разработок (ЦСР).В начале декабря группа "Тинькофф" сообщила о продаже трастом семьи Тиньковых 10,7 миллиона глобальных депозитарных расписок TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов. Позднее банкир заявил, что направит часть вырученных средств на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда в сфере донорства, создание которого будет стоить 200 миллионов долларов.
https://ria.ru/20201219/tinkov-1590044507.html
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олег тиньков, общество

Тиньков рассказал об осложнениях после пересадки костного мозга

16:02 21.01.2021 (обновлено: 17:04 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель TCS Group (в которую входит банк "Тинькофф") Олег Тиньков рассказал, что после пересадки костного мозга у него наблюдается реакция "трансплантат против хозяина", которая продлится еще несколько месяцев.
В марте он заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале декабря Тиньков рассказал, что чувствует себя после трансплантации костного мозга нормально, однако полное выздоровление затягивается и прогнозируется на середину 2021 года.
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
19 декабря 2020, 16:07
Тиньков заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга
"После пересадки костного мозга у 80% наблюдается аутоиммунное заболевание "трансплантат против хозяина", <...> GvHD. К сожалению, в 20% я не попал, и клетки моей спасительницы-донора атакуют мою кожу и некоторые другие части тела. Это вроде продлится несколько месяцев еще, принимаю по 15 таблеток в день, и, конечно, все это крайне неприятно, но лечиться нужно", — написал он в своем Instagram.
Бизнесмен объяснил, что "приключения" с пересадкой костного мозга происходят из-за разницы в группе крови: у донора А+, а у Олега Тинькова В-.
"В общем, жду лета и солнца️. Я раньше и не знал, что можно болеть два года. Ужас какой-то. Лейкемия — это долгая, противная и коварная болезнь, как и, пожалуй, все кровяные раки", — добавил он.
В декабре основатель TCS Group заявил, что 1 февраля официально откроет благотворительный фонд в сфере донорства. Он начнет работу с масштабных исследований и построения законодательной базы, далее будет работать над увеличением регистра потенциальных доноров стволовых клеток в стране со ста тысяч до пяти миллионов. Директором фонда стал Александр Синицын — бывший глава Центра стратегических разработок (ЦСР).
В начале декабря группа "Тинькофф" сообщила о продаже трастом семьи Тиньковых 10,7 миллиона глобальных депозитарных расписок TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов. Позднее банкир заявил, что направит часть вырученных средств на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда в сфере донорства, создание которого будет стоить 200 миллионов долларов.
Председатель Совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря 2020, 17:28
Тиньков дал россиянам "трогательный совет"
 
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