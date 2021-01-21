https://ria.ru/20210121/tinkov-1594026941.html

Тиньков рассказал об осложнениях после пересадки костного мозга

Тиньков рассказал об осложнениях после пересадки костного мозга

Российский бизнесмен, основатель TCS Group (в которую входит банк "Тинькофф") Олег Тиньков рассказал, что после пересадки костного мозга у него наблюдается... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:02

2021-01-21T16:02

2021-01-21T17:04

олег тиньков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181151_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_1edd88011424be025f5386c2019746a8.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель TCS Group (в которую входит банк "Тинькофф") Олег Тиньков рассказал, что после пересадки костного мозга у него наблюдается реакция "трансплантат против хозяина", которая продлится еще несколько месяцев.В марте он заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В начале декабря Тиньков рассказал, что чувствует себя после трансплантации костного мозга нормально, однако полное выздоровление затягивается и прогнозируется на середину 2021 года."После пересадки костного мозга у 80% наблюдается аутоиммунное заболевание "трансплантат против хозяина", <...> GvHD. К сожалению, в 20% я не попал, и клетки моей спасительницы-донора атакуют мою кожу и некоторые другие части тела. Это вроде продлится несколько месяцев еще, принимаю по 15 таблеток в день, и, конечно, все это крайне неприятно, но лечиться нужно", — написал он в своем Instagram.Бизнесмен объяснил, что "приключения" с пересадкой костного мозга происходят из-за разницы в группе крови: у донора А+, а у Олега Тинькова В-."В общем, жду лета и солнца️. Я раньше и не знал, что можно болеть два года. Ужас какой-то. Лейкемия — это долгая, противная и коварная болезнь, как и, пожалуй, все кровяные раки", — добавил он.В декабре основатель TCS Group заявил, что 1 февраля официально откроет благотворительный фонд в сфере донорства. Он начнет работу с масштабных исследований и построения законодательной базы, далее будет работать над увеличением регистра потенциальных доноров стволовых клеток в стране со ста тысяч до пяти миллионов. Директором фонда стал Александр Синицын — бывший глава Центра стратегических разработок (ЦСР).В начале декабря группа "Тинькофф" сообщила о продаже трастом семьи Тиньковых 10,7 миллиона глобальных депозитарных расписок TCS Group на общую сумму 326 миллионов долларов. Позднее банкир заявил, что направит часть вырученных средств на урегулирование личных юридических проблем и запуск благотворительного фонда в сфере донорства, создание которого будет стоить 200 миллионов долларов.

https://ria.ru/20201219/tinkov-1590044507.html

https://ria.ru/20201206/tinkov-1587914363.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег тиньков, общество