https://ria.ru/20210121/terrorizm-1594005019.html

В Москве за год пресекли 61 террористическое преступление

В Москве за год пресекли 61 террористическое преступление

Более 60 террористических преступлений пресекла полиция в Москве за минувший год, сообщили в рамках расширенной коллегии столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:08

2021-01-21T14:08

2021-01-21T14:08

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 60 террористических преступлений пресекла полиция в Москве за минувший год, сообщили в рамках расширенной коллегии столичного главка МВД РФ.Согласно полицейской статистике прошлых лет, публикуемой СМИ, этот показатель последние годы остается примерно на одном уровне."Полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности", - следует из статистики, приведенной в видеопрезентации по итогам 2020-го.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

https://ria.ru/20210121/terakt-1593986276.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва