https://ria.ru/20210121/terrorizm-1594005019.html
В Москве за год пресекли 61 террористическое преступление
В Москве за год пресекли 61 террористическое преступление
Более 60 террористических преступлений пресекла полиция в Москве за минувший год, сообщили в рамках расширенной коллегии столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:08
2021-01-21T14:08
2021-01-21T14:08
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 60 террористических преступлений пресекла полиция в Москве за минувший год, сообщили в рамках расширенной коллегии столичного главка МВД РФ.Согласно полицейской статистике прошлых лет, публикуемой СМИ, этот показатель последние годы остается примерно на одном уровне."Полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности", - следует из статистики, приведенной в видеопрезентации по итогам 2020-го.К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
https://ria.ru/20210121/terakt-1593986276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Более 60 террористических преступлений пресекла полиция в Москве
за минувший год, сообщили в рамках расширенной коллегии столичного главка МВД РФ.
Согласно полицейской статистике прошлых лет, публикуемой СМИ, этот показатель последние годы остается примерно на одном уровне.
"Полицейские пресекли 61 преступление террористической направленности", - следует из статистики, приведенной в видеопрезентации по итогам 2020-го.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.