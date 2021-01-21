https://ria.ru/20210121/terakt-1594075804.html

МИД России осудил теракт в Багдаде

МИД России осудил теракт в Багдаде

Москва решительным образом осуждает теракт в Багдаде, солидарна с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T20:40

2021-01-21T20:40

2021-01-21T20:40

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

багдад (город)

ирак

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593982502_0:20:2730:1556_1920x0_80_0_0_4377f62d499b7108bf198d621787d803.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва решительным образом осуждает теракт в Багдаде, солидарна с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении МИД РФ.Ранее сообщалось, что двойной теракт произошел в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий в Багдаде. Его жертвами стали 32 человека, ранены 110.В Москве также подтвердили важность активизации коллективных международных усилий с целью эффективного и бескомпромиссного противодействия этой глобальной угрозе."Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20201224/posolstvo-1590658187.html

багдад (город)

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), багдад (город), ирак, в мире