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МИД России осудил теракт в Багдаде
МИД России осудил теракт в Багдаде
Москва решительным образом осуждает теракт в Багдаде, солидарна с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T20:40
2021-01-21T20:40
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
багдад (город)
ирак
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва решительным образом осуждает теракт в Багдаде, солидарна с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении МИД РФ.Ранее сообщалось, что двойной теракт произошел в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий в Багдаде. Его жертвами стали 32 человека, ранены 110.В Москве также подтвердили важность активизации коллективных международных усилий с целью эффективного и бескомпромиссного противодействия этой глобальной угрозе."Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), багдад (город), ирак, в мире

МИД России осудил теракт в Багдаде

20:40 21.01.2021
 
© REUTERS / Thaier al-SudaniСотрудники иракских правоохранительных органов на месте теракта в Багдаде
Сотрудники иракских правоохранительных органов на месте теракта в Багдаде - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Thaier al-Sudani
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва решительным образом осуждает теракт в Багдаде, солидарна с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее сообщалось, что двойной теракт произошел в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий в Багдаде. Его жертвами стали 32 человека, ранены 110.
"Самым решительным образом осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке. Солидарны с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях", - заявили в министерстве.
В Москве также подтвердили важность активизации коллективных международных усилий с целью эффективного и бескомпромиссного противодействия этой глобальной угрозе.
"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
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