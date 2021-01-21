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МИД России осудил теракт в Багдаде
МИД России осудил теракт в Багдаде
Москва решительным образом осуждает теракт в Багдаде, солидарна с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении МИД РФ. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T20:40
2021-01-21T20:40
2021-01-21T20:40
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
багдад (город)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва решительным образом осуждает теракт в Багдаде, солидарна с иракским руководством и народом в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении МИД РФ.Ранее сообщалось, что двойной теракт произошел в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий в Багдаде. Его жертвами стали 32 человека, ранены 110.В Москве также подтвердили важность активизации коллективных международных усилий с целью эффективного и бескомпромиссного противодействия этой глобальной угрозе."Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20201224/posolstvo-1590658187.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), багдад (город), ирак, в мире