https://ria.ru/20210121/terakt-1594026206.html

В результате теракта в Багдаде погибли 32 человека

В результате теракта в Багдаде погибли 32 человека

Жертвами двойного теракта в Багдаде в четверг стали 32 человека, ранены 110, сообщило министерство здравоохранения Ирака. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:59

2021-01-21T15:59

2021-01-21T15:59

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ирак

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КАИР, 21 янв – РИА Новости. Жертвами двойного теракта в Багдаде в четверг стали 32 человека, ранены 110, сообщило министерство здравоохранения Ирака.Двойной теракт произошел в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий. Иракские службы безопасности преследовали террористов в момент, когда те привели в действие взрывные устройства, сообщил официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул."32 человека погибли, 110 ранены в результате двух взрывов в Багдаде", - сообщила пресс-служба ведомства.Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

https://radiosputnik.ria.ru/20201226/bagdad-1591066738.html

багдад (город)

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багдад (город), ирак, в мире