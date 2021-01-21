https://ria.ru/20210121/terakt-1594026206.html
В результате теракта в Багдаде погибли 32 человека
В результате теракта в Багдаде погибли 32 человека
Жертвами двойного теракта в Багдаде в четверг стали 32 человека, ранены 110, сообщило министерство здравоохранения Ирака. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:59
2021-01-21T15:59
2021-01-21T15:59
багдад (город)
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/96/1559659636_0:73:3284:1920_1920x0_80_0_0_46ff670431ec773f3aeeb973735e4f6f.jpg
КАИР, 21 янв – РИА Новости. Жертвами двойного теракта в Багдаде в четверг стали 32 человека, ранены 110, сообщило министерство здравоохранения Ирака.Двойной теракт произошел в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий. Иракские службы безопасности преследовали террористов в момент, когда те привели в действие взрывные устройства, сообщил официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул."32 человека погибли, 110 ранены в результате двух взрывов в Багдаде", - сообщила пресс-служба ведомства.Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/bagdad-1591066738.html
багдад (город)
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155965/96/1559659636_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27b414a94c87ceeb0d2a5c57348a8abc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
багдад (город), ирак, в мире