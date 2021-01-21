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В результате теракта в Багдаде погибли 32 человека
В результате теракта в Багдаде погибли 32 человека
Жертвами двойного теракта в Багдаде в четверг стали 32 человека, ранены 110, сообщило министерство здравоохранения Ирака. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:59
2021-01-21T15:59
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ирак
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КАИР, 21 янв – РИА Новости. Жертвами двойного теракта в Багдаде в четверг стали 32 человека, ранены 110, сообщило министерство здравоохранения Ирака.Двойной теракт произошел в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий. Иракские службы безопасности преследовали террористов в момент, когда те привели в действие взрывные устройства, сообщил официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул."32 человека погибли, 110 ранены в результате двух взрывов в Багдаде", - сообщила пресс-служба ведомства.Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/bagdad-1591066738.html
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багдад (город), ирак, в мире

В результате теракта в Багдаде погибли 32 человека

15:59 21.01.2021
 
© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Karim Kadim
Читать ria.ru в
КАИР, 21 янв – РИА Новости. Жертвами двойного теракта в Багдаде в четверг стали 32 человека, ранены 110, сообщило министерство здравоохранения Ирака.
Двойной теракт произошел в четверг утром на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий. Иракские службы безопасности преследовали террористов в момент, когда те привели в действие взрывные устройства, сообщил официальный представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул.
"32 человека погибли, 110 ранены в результате двух взрывов в Багдаде", - сообщила пресс-служба ведомства.
Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.
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