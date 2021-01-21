https://ria.ru/20210121/terakt-1593990542.html

Готовивших теракт в Подмосковье подростков вычислили по переписке в Сети

Готовивших теракт в Подмосковье подростков вычислили по переписке в Сети

Переписка в интернете позволила правоохранительным органам выявить и задержать двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в подмосковных Люберцах,... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:02

2021-01-21T13:02

2021-01-21T13:02

люберцы

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Переписка в интернете позволила правоохранительным органам выявить и задержать двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах."Выявлены по переписке в интернете и задержаны", - сказал собеседник агентства.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20201225/zaderzhanie-1590876073.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

люберцы, московская область (подмосковье), происшествия