https://ria.ru/20210121/terakt-1593990542.html
Готовивших теракт в Подмосковье подростков вычислили по переписке в Сети
Готовивших теракт в Подмосковье подростков вычислили по переписке в Сети
Переписка в интернете позволила правоохранительным органам выявить и задержать двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в подмосковных Люберцах,... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:02
2021-01-21T13:02
2021-01-21T13:02
люберцы
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происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Переписка в интернете позволила правоохранительным органам выявить и задержать двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах."Выявлены по переписке в интернете и задержаны", - сказал собеседник агентства.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20201225/zaderzhanie-1590876073.html
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люберцы, московская область (подмосковье), происшествия