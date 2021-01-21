https://ria.ru/20210121/terakt-1593986276.html

В Подмосковье задержали подростков, планировавших теракт в школе

В Подмосковье задержали подростков, планировавших теракт в школе

В Люберецком районе Подмосковья задержали двух подростков, готовивших, по предварительным данным, атаку на школу. Об этом РИА Новости рассказал источник в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:47

2021-01-21T12:47

2021-01-21T13:18

люберецкий район

люберцы

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Люберецком районе Подмосковья задержали двух подростков, готовивших, по предварительным данным, атаку на школу. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах.Он добавил, что молодых людей вычислили по интернет-переписке. Сейчас их допрашивают.Другие детали пока не известны. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.Последний раз вооруженное нападение на учебное заведение в России предотвратили 9 декабря прошлого года. Тогда ФСБ задержала 18-летнего жителя Тулы, у него нашли обрез охотничьего ружья и "средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях".

https://ria.ru/20201209/napadenie-1588428490.html

люберецкий район

люберцы

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

люберецкий район, люберцы, происшествия, московская область (подмосковье)