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https://ria.ru/20210121/teatr-1594054803.html
Театральный фестиваль "Золотая маска" открылся московской программой
Театральный фестиваль "Золотая маска" открылся московской программой
Театральный фестиваль "Золотая маска" в этом году открылся московской программой, первыми спектаклями стали постановки Большого театра и "Гоголь-центра",... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:15
2021-01-21T18:15
культура
новости культуры
мария ревякина
гоголь-центр
большой театр
мариинский театр
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Театральный фестиваль "Золотая маска" в этом году открылся московской программой, первыми спектаклями стали постановки Большого театра и "Гоголь-центра", сообщили организаторы фестиваля."В этом году фестиваль "Золотая маска" открылся московской программой, но это бывает не всегда – все зависит от возможностей и графика театров, которые могли бы представить в эти дни свои спектакли. Мы благодарны руководству ГАБТа за то, что они смогли пригласить в Москву дирижера спектакля "Дидона и Эней" Кристиана Мулдса (Великобритания), выдвинутого на премию "Золотая маска", - сказала РИА Новости генеральный директор фестиваля Мария Ревякина.По ее словам, три первых представления в январе пройдут в Большом театре, затем (5 февраля) программу продолжит "Гоголь-центр", который даст три показа спектакля "Петровы в гриппе"."8 февраля в Москву приедет Мариинский театр, который на Исторической сцене Большого театра покажет оперу "Лолита". Для нас это большая радость, поскольку 7 лет не было оперы. В феврале Большой театр представит еще одну свою работу – балет "Жизель", а Театр Наций – "Сказку про последнего ангела". В конце февраля (27) начнется наша внеконкурсная программа "Маска Плюс", а 17 марта стартует "Детский Weekend" – программа очень разнообразная и интересная получилась в этом году", - заключила Ревякина.
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новости культуры, мария ревякина, гоголь-центр, большой театр, мариинский театр, театральный фестиваль "золотая маска"

Театральный фестиваль "Золотая маска" открылся московской программой

18:15 21.01.2021
 
© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театрЕкатерина Щербаченко – Вторая женщина. Анна Горячёва – Дидона. Жак Имбрэйло – Эней
Екатерина Щербаченко – Вторая женщина. Анна Горячёва – Дидона. Жак Имбрэйло – Эней - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : Дамир Юсупов/ Большой театр
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Театральный фестиваль "Золотая маска" в этом году открылся московской программой, первыми спектаклями стали постановки Большого театра и "Гоголь-центра", сообщили организаторы фестиваля.
"В этом году фестиваль "Золотая маска" открылся московской программой, но это бывает не всегда – все зависит от возможностей и графика театров, которые могли бы представить в эти дни свои спектакли. Мы благодарны руководству ГАБТа за то, что они смогли пригласить в Москву дирижера спектакля "Дидона и Эней" Кристиана Мулдса (Великобритания), выдвинутого на премию "Золотая маска", - сказала РИА Новости генеральный директор фестиваля Мария Ревякина.
По ее словам, три первых представления в январе пройдут в Большом театре, затем (5 февраля) программу продолжит "Гоголь-центр", который даст три показа спектакля "Петровы в гриппе".
"8 февраля в Москву приедет Мариинский театр, который на Исторической сцене Большого театра покажет оперу "Лолита". Для нас это большая радость, поскольку 7 лет не было оперы. В феврале Большой театр представит еще одну свою работу – балет "Жизель", а Театр Наций – "Сказку про последнего ангела". В конце февраля (27) начнется наша внеконкурсная программа "Маска Плюс", а 17 марта стартует "Детский Weekend" – программа очень разнообразная и интересная получилась в этом году", - заключила Ревякина.
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Объявлены номинанты премии "Золотая маска"
 
КультураНовости культурыМария РевякинаГоголь-центрБольшой театрМариинский театрТеатральный фестиваль "Золотая Маска"
 
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