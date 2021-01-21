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Туризм
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Пассажирка заплатила за поездку по Шереметьево 17 тысяч рублей
Пассажирка заплатила за поездку по Шереметьево 17 тысяч рублей
Поездка на такси между терминалами в столичном аэропорту Шереметьево обошлась пассажирке в 17 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T02:03
2021-01-21T09:57
туризм
туризм
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Поездка на такси между терминалами в столичном аэропорту Шереметьево обошлась пассажирке в 17 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.После поездки из терминала D в терминал B женщина обратилась к полицейским. Проводя проверку, сотрудники опросили таксиста, и тот заявил, что указанная сумма сложилась из официального тарифа.В итоге водитель вернул часть денег потерпевшей.Согласно данным приложений для заказа такси, цена поездки длиной в семь километров из терминала D в терминал B в Шереметьево составляет около 500 рублей.
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туризм, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт), происшествия

Пассажирка заплатила за поездку по Шереметьево 17 тысяч рублей

02:03 21.01.2021 (обновлено: 09:57 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновТерминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Поездка на такси между терминалами в столичном аэропорту Шереметьево обошлась пассажирке в 17 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
После поездки из терминала D в терминал B женщина обратилась к полицейским. Проводя проверку, сотрудники опросили таксиста, и тот заявил, что указанная сумма сложилась из официального тарифа.
Угнанная машина такси, водитель, которой был убит - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
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Разъяренный таксист едва не зарезал пассажира за отказ заплатить больше
В итоге водитель вернул часть денег потерпевшей.
Согласно данным приложений для заказа такси, цена поездки длиной в семь километров из терминала D в терминал B в Шереметьево составляет около 500 рублей.
 
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