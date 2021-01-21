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https://ria.ru/20210121/swinton-1593897176.html
Тильда Суинтон снимется в фильме Кристофера Дойла
Тильда Суинтон снимется в фильме Кристофера Дойла
Британская актриса Тильда Суинтон появится в новом фильме гонконгского кинорежиссера и оператора Кристофера Дойла ("Париж, я люблю тебя"), сообщает The... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T00:41
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культура
кино и сериалы
новости культуры
тильда суинтон
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Британская актриса Тильда Суинтон появится в новом фильме гонконгского кинорежиссера и оператора Кристофера Дойла ("Париж, я люблю тебя"), сообщает The Playlist.Съемки ленты под рабочим названием "Immunodeficiency" ("Иммунодефицит") пройдут в Австралии.Помимо Суинтон в фильме примет участие японский актер Дзе Одагири. Лента расскажет о приехавшем в Австралию пчеловоде, который попадает в руки к одержимой молодой женщине.Как оператор Дойл работал над многими картинами гонконгского режиссера Вонга Кар-Вая (от "Диких дней" до "2046"). "Иммунодефицит" станет первым (после "Изолятора" 2008 года) художественным фильмом Дойла, который он снимет за пределами Гонконга.
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кино и сериалы, новости культуры, тильда суинтон

Тильда Суинтон снимется в фильме Кристофера Дойла

00:41 21.01.2021
 
© РИА Новости / Татьяна Волобуева / Перейти в фотобанкБританская актриса Тильда Суинтон
Британская актриса Тильда Суинтон - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Британская актриса Тильда Суинтон появится в новом фильме гонконгского кинорежиссера и оператора Кристофера Дойла ("Париж, я люблю тебя"), сообщает The Playlist.
Съемки ленты под рабочим названием "Immunodeficiency" ("Иммунодефицит") пройдут в Австралии.
Помимо Суинтон в фильме примет участие японский актер Дзе Одагири. Лента расскажет о приехавшем в Австралию пчеловоде, который попадает в руки к одержимой молодой женщине.
Как оператор Дойл работал над многими картинами гонконгского режиссера Вонга Кар-Вая (от "Диких дней" до "2046"). "Иммунодефицит" станет первым (после "Изолятора" 2008 года) художественным фильмом Дойла, который он снимет за пределами Гонконга.
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