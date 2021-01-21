https://ria.ru/20210121/svyaz-1594028216.html

Москва призвала США восстановить телефонную связь генконсульству России

Москва призвала США восстановить телефонную связь генконсульству России

Москва призывает Вашингтон в кратчайшие сроки восстановить телефонную связь генконсульству РФ в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:15

2021-01-21T16:15

2021-01-21T16:15

отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон в кратчайшие сроки восстановить телефонную связь генконсульству РФ в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили, что в дипмиссии уже несколько месяцев не работает факсимильная связь с Москвой."В сложившейся ситуации госдеп, который был официально уведомлен о неполадках, просто самоустранился от проблемы, такая позиция американских властей в очередной раз подтверждает всю беспочвенность обвинений посольства США в Москве в том, что дипломаты в России, в отличие от российских в США, вынуждены выполнять свои обязанности в самых стесненных условиях и обстоятельствах. Еще раз обращаемся к Вашингтону предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что многие граждане, которые обращаются в генконсульство - это граждане США."Надеемся, что подобная история не является приглашением к взаимности с американской стороны. Я уверена, у нас есть более интересные сферы для ее проявления", - отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

россия

вашингтон (город)

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отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (город), сша