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Москва призвала США восстановить телефонную связь генконсульству России
Москва призвала США восстановить телефонную связь генконсульству России
Москва призывает Вашингтон в кратчайшие сроки восстановить телефонную связь генконсульству РФ в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:15
2021-01-21T16:15
отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон в кратчайшие сроки восстановить телефонную связь генконсульству РФ в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили, что в дипмиссии уже несколько месяцев не работает факсимильная связь с Москвой."В сложившейся ситуации госдеп, который был официально уведомлен о неполадках, просто самоустранился от проблемы, такая позиция американских властей в очередной раз подтверждает всю беспочвенность обвинений посольства США в Москве в том, что дипломаты в России, в отличие от российских в США, вынуждены выполнять свои обязанности в самых стесненных условиях и обстоятельствах. Еще раз обращаемся к Вашингтону предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что многие граждане, которые обращаются в генконсульство - это граждане США."Надеемся, что подобная история не является приглашением к взаимности с американской стороны. Я уверена, у нас есть более интересные сферы для ее проявления", - отметила официальный представитель МИД РФ.
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отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (город), сша

Москва призвала США восстановить телефонную связь генконсульству России

16:15 21.01.2021
 
© Фото : Consulate General of Russia in New YorkЗдание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : Consulate General of Russia in New York
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон в кратчайшие сроки восстановить телефонную связь генконсульству РФ в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в генконсульстве РФ в Нью-Йорке сообщили, что в дипмиссии уже несколько месяцев не работает факсимильная связь с Москвой.
"В сложившейся ситуации госдеп, который был официально уведомлен о неполадках, просто самоустранился от проблемы, такая позиция американских властей в очередной раз подтверждает всю беспочвенность обвинений посольства США в Москве в том, что дипломаты в России, в отличие от российских в США, вынуждены выполнять свои обязанности в самых стесненных условиях и обстоятельствах. Еще раз обращаемся к Вашингтону предпринять все необходимые меры, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную связь для наших дипломатов в Нью-Йорке", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что многие граждане, которые обращаются в генконсульство - это граждане США.
"Надеемся, что подобная история не является приглашением к взаимности с американской стороны. Я уверена, у нас есть более интересные сферы для ее проявления", - отметила официальный представитель МИД РФ.
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Отключение телефонной связи в генконсульстве России в Нью-ЙоркеРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вашингтон (город)США
 
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