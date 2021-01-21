https://ria.ru/20210121/sudno-1594008427.html

Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Висмар

Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Висмар

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток - 2", простояв более недели недалеко от Калининграда в четверг взяло... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:28

2021-01-21T14:28

2021-01-21T14:52

германия

калининград

экономика

академик черский (судно)

северный поток — 2

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может достроить газопровод "Северный поток - 2", простояв более недели недалеко от Калининграда в четверг взяло курс на немецкий порт Висмар, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.Трубоукладчик стоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда с начала декабря. В начале января "Черский" ненадолго подошел к недостроенному участку газопровода у датского острова Борнхольм, а затем снова вернулся в Россию. Теперь же он взял курс на немецкий Висмар, где до середины января стояло другое судно для "Северного потока - 2" - "Фортуна", которое теперь находится под санкциями США."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Прокладка продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператора проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги тестирования, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593921627.html

https://ria.ru/20210121/merkel-1594005596.html

германия

калининград

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германия, калининград, экономика, академик черский (судно), северный поток — 2