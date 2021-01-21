Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/sud-1594063784.html
Глава КС Украины попросил Зеленского разблокировать работу суда
Глава КС Украины попросил Зеленского разблокировать работу суда
Отстраненный глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий просит президента Владимира Зеленского помочь разблокировать работу суда и созвать заседание РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:04
2021-01-21T19:05
конституционный суд украины
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582285236_0:271:884:768_1920x0_80_0_0_3dec8c52f4875622871bffd485003d69.jpg
КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Отстраненный глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий просит президента Владимира Зеленского помочь разблокировать работу суда и созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны с этой целью, открытое письмо Тупицкого обнародовано в четверг на сайте суда.Ранее пресс-служба КС сообщила, что сотрудники управления государственной охраны Украины вновь не пускают главу КС Тупицкого на рабочее место."Прошу неотложно принять предусмотренные законом меры по разблокированию работы Конституционного суда Украины и устранения противоправных препятствий, созданных работниками госохраны для выполнения судьями Конституционного суда Украины своих должностных полномочий", - говорится в письме.Судья также просит принять меры по привлечению к ответственности, в частности, уволить работников госохраны, которые не пускали его на рабочее место. Тупицкий призвал президента созвать заседание СНБО для рассмотрения этих вопросов.Тупицкий сообщил, что не считает себя отстраненным от исполнения обязанностей судьи, поскольку Зеленский якобы издал соответствующий указ, превышая свои полномочия.В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Тридцатого декабря 2020 года сотрудники госохраны не пускали Тупицкого в здание суда, ему удалось зайти только по пропуску посетителя.Ранее Конституционный суд подтвердил, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
https://ria.ru/20201230/zelenskiy-1591601484.html
https://ria.ru/20210119/tupitskiy-1593674974.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582285236_0:188:884:851_1920x0_80_0_0_8883a50e1b0dd518e664c9d107d5f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституционный суд украины, владимир зеленский, украина, в мире

Глава КС Украины попросил Зеленского разблокировать работу суда

19:04 21.01.2021 (обновлено: 19:05 21.01.2021)
 
© Фото : Конституційний Суд УкраїниГлава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : Конституційний Суд України
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Отстраненный глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий просит президента Владимира Зеленского помочь разблокировать работу суда и созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны с этой целью, открытое письмо Тупицкого обнародовано в четверг на сайте суда.
Ранее пресс-служба КС сообщила, что сотрудники управления государственной охраны Украины вновь не пускают главу КС Тупицкого на рабочее место.
"Прошу неотложно принять предусмотренные законом меры по разблокированию работы Конституционного суда Украины и устранения противоправных препятствий, созданных работниками госохраны для выполнения судьями Конституционного суда Украины своих должностных полномочий", - говорится в письме.
Судья также просит принять меры по привлечению к ответственности, в частности, уволить работников госохраны, которые не пускали его на рабочее место. Тупицкий призвал президента созвать заседание СНБО для рассмотрения этих вопросов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 15:52
Конституционный суд Украины обвинил Зеленского в превышении полномочий
Тупицкий сообщил, что не считает себя отстраненным от исполнения обязанностей судьи, поскольку Зеленский якобы издал соответствующий указ, превышая свои полномочия.
В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Тридцатого декабря 2020 года сотрудники госохраны не пускали Тупицкого в здание суда, ему удалось зайти только по пропуску посетителя.
Ранее Конституционный суд подтвердил, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 13:58
Представитель Зеленского объяснил недопуск главы КС на рабочее место
Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
 
Конституционный суд УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России
06:19В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
06:03Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
05:51В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
05:48Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
05:27Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:23Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
05:19Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
05:13Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
05:13При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
05:10На Чукотке совершил аварийную посадку Ми-8
04:57СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
04:09Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
04:07В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
03:56Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
03:38В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"
03:27Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
03:21Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей
03:16Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
03:03Глава Пентагона резко высказался об F-35
Лента новостейМолния