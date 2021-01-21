https://ria.ru/20210121/sud-1594063784.html

Глава КС Украины попросил Зеленского разблокировать работу суда

Глава КС Украины попросил Зеленского разблокировать работу суда

Отстраненный глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий просит президента Владимира Зеленского помочь разблокировать работу суда и созвать заседание РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T19:04

2021-01-21T19:04

2021-01-21T19:05

конституционный суд украины

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 21 янв - РИА Новости. Отстраненный глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий просит президента Владимира Зеленского помочь разблокировать работу суда и созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны с этой целью, открытое письмо Тупицкого обнародовано в четверг на сайте суда.Ранее пресс-служба КС сообщила, что сотрудники управления государственной охраны Украины вновь не пускают главу КС Тупицкого на рабочее место."Прошу неотложно принять предусмотренные законом меры по разблокированию работы Конституционного суда Украины и устранения противоправных препятствий, созданных работниками госохраны для выполнения судьями Конституционного суда Украины своих должностных полномочий", - говорится в письме.Судья также просит принять меры по привлечению к ответственности, в частности, уволить работников госохраны, которые не пускали его на рабочее место. Тупицкий призвал президента созвать заседание СНБО для рассмотрения этих вопросов.Тупицкий сообщил, что не считает себя отстраненным от исполнения обязанностей судьи, поскольку Зеленский якобы издал соответствующий указ, превышая свои полномочия.В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Тридцатого декабря 2020 года сотрудники госохраны не пускали Тупицкого в здание суда, ему удалось зайти только по пропуску посетителя.Ранее Конституционный суд подтвердил, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

https://ria.ru/20201230/zelenskiy-1591601484.html

https://ria.ru/20210119/tupitskiy-1593674974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конституционный суд украины, владимир зеленский, украина, в мире