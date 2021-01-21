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Новое дело Захарченко поступило в суд
Новое дело Захарченко поступило в суд
В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело о взятках на 1,4 миллиарда рублей в отношении бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сообщила РИА... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:05
2021-01-21T16:29
дело полковника захарченко
дмитрий захарченко
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело о взятках на 1,4 миллиарда рублей в отношении бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Какая.Это уже второе уголовно дело в отношении скандально известного борца с коррупцией, у которого нашли склад с 9 миллиардами рублей (сейчас эти деньги изъяты в казну, а их происхождение так и осталось тайной). По первому делу офицер получил 13 лет колонии и лишился погон."В Пресненский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении Маркелова Валерия Анатольевича, Захарченко Дмитрия Викторовича, Белевцова Виктора Валерьевича, Критинина Василия Владимировича",- сказала собеседница агентства.Захарченко предъявляют получение взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелову – дачи взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцов и Критинин же, по данным обвинения, выступали посредниками.Итого речь идет о сумме взяток в 1,4 миллиарда рублей, при этом изначально сумма была больше, но уменьшилась в ходе расследования.СК РФ сообщал, что борец с коррупцией около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В состав последней, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник "Инкредбанка" Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.Адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина, по мнению СК РФ, в качестве посредников привлек сам Захарченко. Согласно данным следствия, он брал взятки не только деньгами, но и в натуральном выражении – например, в форме отдыха в гостиницах в Красной поляне.
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дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, москва, происшествия

Новое дело Захарченко поступило в суд

16:05 21.01.2021 (обновлено: 16:29 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, перед началом заседания Пресненского суда города Москвы
Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, перед началом заседания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Пресненский суд Москвы поступило уголовное дело о взятках на 1,4 миллиарда рублей в отношении бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Какая.
Это уже второе уголовно дело в отношении скандально известного борца с коррупцией, у которого нашли склад с 9 миллиардами рублей (сейчас эти деньги изъяты в казну, а их происхождение так и осталось тайной). По первому делу офицер получил 13 лет колонии и лишился погон.
"В Пресненский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении Маркелова Валерия Анатольевича, Захарченко Дмитрия Викторовича, Белевцова Виктора Валерьевича, Критинина Василия Владимировича",- сказала собеседница агентства.
Захарченко предъявляют получение взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелову – дачи взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцов и Критинин же, по данным обвинения, выступали посредниками.
Итого речь идет о сумме взяток в 1,4 миллиарда рублей, при этом изначально сумма была больше, но уменьшилась в ходе расследования.
Бывший заместитель начальника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко на заседании Пресненского суда города Москвы. 15 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 11:17
СК завершил расследование нового дела против экс-полковника Захарченко
СК РФ сообщал, что борец с коррупцией около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В состав последней, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник "Инкредбанка" Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.
Адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина, по мнению СК РФ, в качестве посредников привлек сам Захарченко. Согласно данным следствия, он брал взятки не только деньгами, но и в натуральном выражении – например, в форме отдыха в гостиницах в Красной поляне.
 
Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоМоскваПроисшествия
 
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