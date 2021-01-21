https://ria.ru/20210121/sud-1594019301.html

Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"

Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"

Московский департамент городского имущества подал иск к региональной общественной организации "Объединение любителей телепрограммы "Что? Где? Когда?". РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:27

2021-01-21T15:27

2021-01-21T16:23

правительство г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Московский департамент городского имущества подал иск к региональной общественной организации "Объединение любителей телепрограммы "Что? Где? Когда?".Власти столицы просят взыскать с ответчика задолженность по договору аренды почти в 1,6 миллиона рублей и пени в размере 325 тысяч рублей.Арбитражный суд Москвы принял иск к производству, информация о деле опубликована в картотеке на сайте инстанции.Договор между мэрией и "Объединением любителей телепрограммы "Что? Где? Когда?" заключили в 1995 году. В иске не уточняется, о каком именно участке в столице идет речь, однако из открытых данных известно, что съемки телевикторины проводятся в помещении на Крымском Валу.Собеседование со сторонами и судебное заседание назначили на 16 февраля.

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2021

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правительство г. москвы, москва, происшествия