Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/sud-1594019301.html
Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"
Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"
Московский департамент городского имущества подал иск к региональной общественной организации "Объединение любителей телепрограммы "Что? Где? Когда?". РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:27
2021-01-21T16:23
правительство г. москвы
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156316/55/1563165552_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2c38d98b929d9c52a210d1018d7db80c.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Московский департамент городского имущества подал иск к региональной общественной организации "Объединение любителей телепрограммы "Что? Где? Когда?".Власти столицы просят взыскать с ответчика задолженность по договору аренды почти в 1,6 миллиона рублей и пени в размере 325 тысяч рублей.Арбитражный суд Москвы принял иск к производству, информация о деле опубликована в картотеке на сайте инстанции.Договор между мэрией и "Объединением любителей телепрограммы "Что? Где? Когда?" заключили в 1995 году. В иске не уточняется, о каком именно участке в столице идет речь, однако из открытых данных известно, что съемки телевикторины проводятся в помещении на Крымском Валу.Собеседование со сторонами и судебное заседание назначили на 16 февраля.
https://ria.ru/20200210/1564472421.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156316/55/1563165552_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_57da9998bddda9e4031ab0e278582751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
правительство г. москвы, москва, происшествия

Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"

15:27 21.01.2021 (обновлено: 16:23 21.01.2021)
 
© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в FacebookВолчок из телеигры "Что? Где? Когда?"
Волчок из телеигры Что? Где? Когда? - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Московский департамент городского имущества подал иск к региональной общественной организации "Объединение любителей телепрограммы "Что? Где? Когда?".
Власти столицы просят взыскать с ответчика задолженность по договору аренды почти в 1,6 миллиона рублей и пени в размере 325 тысяч рублей.
Арбитражный суд Москвы принял иск к производству, информация о деле опубликована в картотеке на сайте инстанции.
Договор между мэрией и "Объединением любителей телепрограммы "Что? Где? Когда?" заключили в 1995 году. В иске не уточняется, о каком именно участке в столице идет речь, однако из открытых данных известно, что съемки телевикторины проводятся в помещении на Крымском Валу.
Собеседование со сторонами и судебное заседание назначили на 16 февраля.
Александр Друзь на бизнес-форуме Амоконф - РИА Новости, 1920, 10.02.2020
10 февраля 2020, 08:29
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
 
Правительство г. МосквыМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России
06:19В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
06:03Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
05:51В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
05:48Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
05:27Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:23Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
05:19Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
05:13Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
05:13При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
05:10На Чукотке совершил аварийную посадку Ми-8
04:57СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
04:09Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
04:07В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
03:56Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
03:38В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"
03:27Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
03:21Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей
03:16Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
03:03Глава Пентагона резко высказался об F-35
Лента новостейМолния