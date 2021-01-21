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На субсидии по билетам на Дальний восток направят пять миллиардов рублей
На субсидии по билетам на Дальний восток направят пять миллиардов рублей
Правительство России выделяет Росавиации еще 5 миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:34
2021-01-21T13:43
туризм
россия
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство России выделяет Росавиации еще 5 миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще один документ касается субсидирования льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Правительство дополнительно выделяет Росавиации на эти цели 5 миллиардов рублей", - заявил Мишустин в четверг на заседании кабмина.Он уточнил, что жители Дальнего Востока смогут приобрести авиабилеты по специальному сниженному тарифу, в том числе чтобы слетать в отпуск или на лечение, навестить родственников. По его словам, цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей."В прошлом году по сниженному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей Дальнего Востока. Сейчас благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться еще не менее 450 тысяч человек. Таким образом количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится", - сообщил премьер.
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туризм, россия, дальний восток, михаил мишустин, экономика

На субсидии по билетам на Дальний восток направят пять миллиардов рублей

13:34 21.01.2021 (обновлено: 13:43 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство России выделяет Росавиации еще 5 миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще один документ касается субсидирования льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Правительство дополнительно выделяет Росавиации на эти цели 5 миллиардов рублей", - заявил Мишустин в четверг на заседании кабмина.
Он уточнил, что жители Дальнего Востока смогут приобрести авиабилеты по специальному сниженному тарифу, в том числе чтобы слетать в отпуск или на лечение, навестить родственников. По его словам, цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей.
"В прошлом году по сниженному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей Дальнего Востока. Сейчас благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться еще не менее 450 тысяч человек. Таким образом количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится", - сообщил премьер.
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 12:20
"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток
 
ТуризмРоссияДальний ВостокМихаил МишустинЭкономика
 
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