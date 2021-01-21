https://ria.ru/20210121/subsidii-1593996830.html
На субсидии по билетам на Дальний восток направят пять миллиардов рублей
На субсидии по билетам на Дальний восток направят пять миллиардов рублей
Правительство России выделяет Росавиации еще 5 миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:34
2021-01-21T13:34
2021-01-21T13:43
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дальний восток
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство России выделяет Росавиации еще 5 миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Еще один документ касается субсидирования льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Правительство дополнительно выделяет Росавиации на эти цели 5 миллиардов рублей", - заявил Мишустин в четверг на заседании кабмина.Он уточнил, что жители Дальнего Востока смогут приобрести авиабилеты по специальному сниженному тарифу, в том числе чтобы слетать в отпуск или на лечение, навестить родственников. По его словам, цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей."В прошлом году по сниженному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей Дальнего Востока. Сейчас благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться еще не менее 450 тысяч человек. Таким образом количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится", - сообщил премьер.
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туризм, россия, дальний восток, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Правительство России выделяет Росавиации
еще 5 миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока
, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"Еще один документ касается субсидирования льготных авиабилетов для жителей Дальнего Востока. Правительство дополнительно выделяет Росавиации на эти цели 5 миллиардов рублей", - заявил Мишустин в четверг на заседании кабмина.
Он уточнил, что жители Дальнего Востока смогут приобрести авиабилеты по специальному сниженному тарифу, в том числе чтобы слетать в отпуск или на лечение, навестить родственников. По его словам, цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей.
"В прошлом году по сниженному тарифу перевезли более 500 тысяч жителей Дальнего Востока. Сейчас благодаря дополнительным субсидиям этой возможностью смогут воспользоваться еще не менее 450 тысяч человек. Таким образом количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится", - сообщил премьер.