https://ria.ru/20210121/styuardessa-1594086371.html

Стюардесса станцевала в мини-юбке и восхитила пользователей Сети

Стюардесса станцевала в мини-юбке и восхитила пользователей Сети

Ролик с танцем бортпроводницы из США в мини-юбке на борту самолета вызвал восхищение у пользователей Сети. Видео опубликовал инстаграм-аккаунт flight___love. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T22:38

2021-01-21T22:38

2021-01-21T22:38

туризм

сша

в мире

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ролик с танцем бортпроводницы из США в мини-юбке на борту самолета вызвал восхищение у пользователей Сети. Видео опубликовал инстаграм-аккаунт flight___love. На кадрах стюардесса с бумажным стаканчиком в руках танцует под песню Джастина Бибера Baby. Девушка одета в форму авиакомпании, состоящую из пиджака, короткого платья и брендированного платка, на ногах у нее сапоги. Комментаторы оценили внешний вид и танец стюардессы. "Прекрасная девушка", — написал один из пользователей. "Как же хочется однажды попасть на твой рейс!" — признался еще один подписчик страницы. Впрочем, некоторые обратили внимание и на то, что стюардесса была без маски на борту самолета.

https://ria.ru/20210111/stewardess-1592647661.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире