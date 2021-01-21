https://ria.ru/20210121/styuardessa-1593955201.html

Стюардесса развеяла популярные мифы о работе бортпроводников

Стюардесса развеяла популярные мифы о работе бортпроводников

Американская стюардесса Кэт Камалани рассказала в TikTok о самых популярных заблуждениях об обязанностях бортпроводниц. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:39

2021-01-21T09:39

2021-01-21T15:03

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Американская стюардесса Кэт Камалани рассказала в TikTok о самых популярных заблуждениях об обязанностях бортпроводниц.Так, вопреки распространенному мнению, стюардессы не должны помогать пассажирам размещать ручную кладь на багажной полке."Дело в том, что мы не знаем, сколько весит ваш чемодан. Более того, многие компании даже не выплачивают компенсацию, если бортпроводница травмировалась, укладывая багаж на полку", — отметила женщина.По словам Камалани, бортпроводники также не обязаны проводить уборку самолета после рейса, поскольку для этого нанимают сотрудников клининговых компаний.Стюардесса напомнила, что главной обязанностью членов экипажа является обеспечение безопасности пассажиров, а не быстрая подача еды и напитков."Мы проходим восьминедельные курсы, и только два дня из них посвящены правилам подачи питания", — заключила она.

https://ria.ru/20201214/styuardessa-1588847935.html

https://ria.ru/20210119/puteshestviya-1593507965.html

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