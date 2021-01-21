https://ria.ru/20210121/styuardessa-1593955201.html
Стюардесса развеяла популярные мифы о работе бортпроводников
Стюардесса развеяла популярные мифы о работе бортпроводников
Американская стюардесса Кэт Камалани рассказала в TikTok о самых популярных заблуждениях об обязанностях бортпроводниц. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:39
2021-01-21T09:39
2021-01-21T15:03
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Американская стюардесса Кэт Камалани рассказала в TikTok о самых популярных заблуждениях об обязанностях бортпроводниц.Так, вопреки распространенному мнению, стюардессы не должны помогать пассажирам размещать ручную кладь на багажной полке."Дело в том, что мы не знаем, сколько весит ваш чемодан. Более того, многие компании даже не выплачивают компенсацию, если бортпроводница травмировалась, укладывая багаж на полку", — отметила женщина.По словам Камалани, бортпроводники также не обязаны проводить уборку самолета после рейса, поскольку для этого нанимают сотрудников клининговых компаний.Стюардесса напомнила, что главной обязанностью членов экипажа является обеспечение безопасности пассажиров, а не быстрая подача еды и напитков."Мы проходим восьминедельные курсы, и только два дня из них посвящены правилам подачи питания", — заключила она.
https://ria.ru/20201214/styuardessa-1588847935.html
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туризм, новости - туризм, общество
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Американская стюардесса Кэт Камалани рассказала в TikTok
о самых популярных заблуждениях об обязанностях бортпроводниц.
Так, вопреки распространенному мнению, стюардессы не должны помогать пассажирам размещать ручную кладь на багажной полке.
"Дело в том, что мы не знаем, сколько весит ваш чемодан. Более того, многие компании даже не выплачивают компенсацию, если бортпроводница травмировалась, укладывая багаж на полку", — отметила женщина.
По словам Камалани, бортпроводники также не обязаны проводить уборку самолета после рейса, поскольку для этого нанимают сотрудников клининговых компаний.
Стюардесса напомнила, что главной обязанностью членов экипажа является обеспечение безопасности пассажиров, а не быстрая подача еды и напитков.
"Мы проходим восьминедельные курсы, и только два дня из них посвящены правилам подачи питания", — заключила она.