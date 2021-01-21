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Более 29 тысяч студентов вышли в финал олимпиады "Я – профессионал"
Более 29 тысяч студентов вышли в финал олимпиады "Я – профессионал"
Более 29 тысяч участников студенческой олимпиады "Я – профессионал" вышли в финал состязания, который стартует онлайн в середине февраля и продлится до конца... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:02
2021-01-21T17:02
2021-01-21T17:02
алексей комиссаров
образование - общество
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Более 29 тысяч участников студенческой олимпиады "Я – профессионал" вышли в финал состязания, который стартует онлайн в середине февраля и продлится до конца апреля, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Я – профессионал" – один из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", реализуемый при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. Принять участие в олимпиаде могут учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов.По данным руководителя олимпиады Валерии Касамары, ведущими направлениями олимпиады по числу финалистов стали "Программная инженерия", "Лечебное дело и педиатрия", "Математика", "Строительство", "Экология", "Психология", "Юриспруденция", "Машинное обучение", "Материаловедение и технологии материалов" и "Филология".Итоги заключительного этапа состязаний будут подведены в мае. В зависимости от набранных баллов, дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.
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алексей комиссаров, образование - общество
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Более 29 тысяч участников студенческой олимпиады "Я – профессионал" вышли в финал состязания, который стартует онлайн в середине февраля и продлится до конца апреля, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Я – профессионал" – один из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", реализуемый при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. Принять участие в олимпиаде могут учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов.
"Заключительный этап олимпиады соберет студентов из 674 вузов и 80 регионов страны. До 30% заданий этого этапа основаны на реальных кейсах компаний-партнеров олимпиады и направлены на проверку прикладных компетенций участников", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
По данным руководителя олимпиады Валерии Касамары
, ведущими направлениями олимпиады по числу финалистов стали "Программная инженерия", "Лечебное дело и педиатрия", "Математика", "Строительство", "Экология", "Психология", "Юриспруденция", "Машинное обучение", "Материаловедение и технологии материалов" и "Филология".
Итоги заключительного этапа состязаний будут подведены в мае. В зависимости от набранных баллов, дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.