https://ria.ru/20210121/studenty-1594037682.html

Более 29 тысяч студентов вышли в финал олимпиады "Я – профессионал"

Более 29 тысяч студентов вышли в финал олимпиады "Я – профессионал"

Более 29 тысяч участников студенческой олимпиады "Я – профессионал" вышли в финал состязания, который стартует онлайн в середине февраля и продлится до конца... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T17:02

2021-01-21T17:02

2021-01-21T17:02

алексей комиссаров

образование - общество

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Более 29 тысяч участников студенческой олимпиады "Я – профессионал" вышли в финал состязания, который стартует онлайн в середине февраля и продлится до конца апреля, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Я – профессионал" – один из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", реализуемый при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. Принять участие в олимпиаде могут учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов.По данным руководителя олимпиады Валерии Касамары, ведущими направлениями олимпиады по числу финалистов стали "Программная инженерия", "Лечебное дело и педиатрия", "Математика", "Строительство", "Экология", "Психология", "Юриспруденция", "Машинное обучение", "Материаловедение и технологии материалов" и "Филология".Итоги заключительного этапа состязаний будут подведены в мае. В зависимости от набранных баллов, дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей, добавили в пресс-службе.

https://na.ria.ru/20201008/olimpiada-1578849469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей комиссаров, образование - общество