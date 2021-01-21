https://ria.ru/20210121/studenty-1593952862.html
В Госдуме попросили создать портал, где студенты смогут жаловаться на вуз
В Госдуме попросили создать портал, где студенты смогут жаловаться на вуз
Замглавы комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев направил обращение министру науки и образования РФ Валерию Фалькову с просьбой рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:22
2021-01-21T09:22
2021-01-21T09:22
валерий фальков
госдума рф
общество
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев направил обращение министру науки и образования РФ Валерию Фалькову с просьбой рассмотреть вопрос о создании в РФ интернет-портала для студентов, на котором они смогут сообщать о нарушениях в своих вузах в условиях дистанционного обучения.В письме (есть в распоряжении РИА Новости) Зайцев отмечает, что он получает большое количество обращений от студентов по вопросам организации образовательного процесса в рамках дистанционного обучения.Парламентарий считает, что это связано с отсутствием единого стандарта дистанционного обучения, в связи с чем студенты ряда вузов сталкиваются с проблемами."Предлагается создать интернет-портал с актуальной информацией по организации образовательного процесса с возможностью для студентов оставить обращения о нарушениях образовательными учреждениями норм и правил осуществления образовательной деятельности", - говорится в письме.Кроме того, депутат предлагает создать список высших учебных заведений, перешедших на дистанционное обучение, и разместить его в открытом доступе для облегчения мониторинга исполнения вузами своих обязанностей по переходу на дистанционный формат обучения."Прошу Вас рассмотреть возможность дачи поручения о проработке предложений… с целью поддержки студентов, а также обеспечения высокого уровня образования в РФ в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - добавляется в обращении.
https://na.ria.ru/20201222/elektronnyy-diplom-1590347871.html
https://na.ria.ru/20201117/falkov-1584989113.html
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валерий фальков, госдума рф, общество
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости.
Замглавы комитета Госдумы
по образованию Максим Зайцев направил обращение министру науки и образования РФ Валерию Фалькову
с просьбой рассмотреть вопрос о создании в РФ интернет-портала для студентов, на котором они смогут сообщать о нарушениях в своих вузах в условиях дистанционного обучения.
В письме (есть в распоряжении РИА Новости) Зайцев отмечает, что он получает большое количество обращений от студентов по вопросам организации образовательного процесса в рамках дистанционного обучения.
Парламентарий считает, что это связано с отсутствием единого стандарта дистанционного обучения, в связи с чем студенты ряда вузов сталкиваются с проблемами.
"Предлагается создать интернет-портал с актуальной информацией по организации образовательного процесса с возможностью для студентов оставить обращения о нарушениях образовательными учреждениями норм и правил осуществления образовательной деятельности", - говорится в письме.
Кроме того, депутат предлагает создать список высших учебных заведений, перешедших на дистанционное обучение, и разместить его в открытом доступе для облегчения мониторинга исполнения вузами своих обязанностей по переходу на дистанционный формат обучения.
"Прошу Вас рассмотреть возможность дачи поручения о проработке предложений… с целью поддержки студентов, а также обеспечения высокого уровня образования в РФ в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - добавляется в обращении.