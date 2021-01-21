Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/studenty-1593952862.html
В Госдуме попросили создать портал, где студенты смогут жаловаться на вуз
В Госдуме попросили создать портал, где студенты смогут жаловаться на вуз
Замглавы комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев направил обращение министру науки и образования РФ Валерию Фалькову с просьбой рассмотреть вопрос о... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:22
2021-01-21T09:22
валерий фальков
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_0:215:2873:1831_1920x0_80_0_0_a31ec9f558ac54929028d8f2a4f81dfe.jpg
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев направил обращение министру науки и образования РФ Валерию Фалькову с просьбой рассмотреть вопрос о создании в РФ интернет-портала для студентов, на котором они смогут сообщать о нарушениях в своих вузах в условиях дистанционного обучения.В письме (есть в распоряжении РИА Новости) Зайцев отмечает, что он получает большое количество обращений от студентов по вопросам организации образовательного процесса в рамках дистанционного обучения.Парламентарий считает, что это связано с отсутствием единого стандарта дистанционного обучения, в связи с чем студенты ряда вузов сталкиваются с проблемами."Предлагается создать интернет-портал с актуальной информацией по организации образовательного процесса с возможностью для студентов оставить обращения о нарушениях образовательными учреждениями норм и правил осуществления образовательной деятельности", - говорится в письме.Кроме того, депутат предлагает создать список высших учебных заведений, перешедших на дистанционное обучение, и разместить его в открытом доступе для облегчения мониторинга исполнения вузами своих обязанностей по переходу на дистанционный формат обучения."Прошу Вас рассмотреть возможность дачи поручения о проработке предложений… с целью поддержки студентов, а также обеспечения высокого уровня образования в РФ в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - добавляется в обращении.
https://na.ria.ru/20201222/elektronnyy-diplom-1590347871.html
https://na.ria.ru/20201117/falkov-1584989113.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665224_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_9f9274618a7f5e29ba86e86671c322fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий фальков, госдума рф, общество

В Госдуме попросили создать портал, где студенты смогут жаловаться на вуз

09:22 21.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Замглавы комитета Госдумы по образованию Максим Зайцев направил обращение министру науки и образования РФ Валерию Фалькову с просьбой рассмотреть вопрос о создании в РФ интернет-портала для студентов, на котором они смогут сообщать о нарушениях в своих вузах в условиях дистанционного обучения.
В письме (есть в распоряжении РИА Новости) Зайцев отмечает, что он получает большое количество обращений от студентов по вопросам организации образовательного процесса в рамках дистанционного обучения.
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 11:22
В Минобрнауки заявили о создании цифрового профиля студента
Парламентарий считает, что это связано с отсутствием единого стандарта дистанционного обучения, в связи с чем студенты ряда вузов сталкиваются с проблемами.
"Предлагается создать интернет-портал с актуальной информацией по организации образовательного процесса с возможностью для студентов оставить обращения о нарушениях образовательными учреждениями норм и правил осуществления образовательной деятельности", - говорится в письме.
Кроме того, депутат предлагает создать список высших учебных заведений, перешедших на дистанционное обучение, и разместить его в открытом доступе для облегчения мониторинга исполнения вузами своих обязанностей по переходу на дистанционный формат обучения.
"Прошу Вас рассмотреть возможность дачи поручения о проработке предложений… с целью поддержки студентов, а также обеспечения высокого уровня образования в РФ в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - добавляется в обращении.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 13:37
Глава Минобрнауки РФ призвал к индивидуальному подходу к студентам
 
Валерий ФальковГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе
15:27Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"
15:26В РФПИ оценили изменение требований к хранению вакцины "Спутник V"
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
Лента новостейМолния