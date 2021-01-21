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Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой
Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой
Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T01:19
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дональд трамп
министерство обороны сша
джо байден
мексика
сша
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой.В частности, он отменил режим чрезвычайной ситуации на границе, который позволял администрации Дональда Трампа перенаправлять на эти цели средства из бюджетов разных ведомств, в частности Пентагона, когда демократы в конгрессе не согласились выделить из бюджета средства в запрошенном им объеме на эти цели.Ранее Байден заявил, что новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны. Администрация Трампа ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.Трамп обещал построить от 720 до 800 километров стены, из них по состоянию на 5 января было возведено 727 километров. При этом Байден ранее дал понять, что не будет сносить уже построенное.
https://ria.ru/20210113/stena-1592797061.html
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дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, мексика, сша, в мире

Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой

01:19 21.01.2021
 
© AP Photo / Gregory BullСотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики
Сотрудник правоохранительных органов США у стены на границе США и Мексики - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Gregory Bull
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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, который останавливает строительство стены на границе с Мексикой.
В частности, он отменил режим чрезвычайной ситуации на границе, который позволял администрации Дональда Трампа перенаправлять на эти цели средства из бюджетов разных ведомств, в частности Пентагона, когда демократы в конгрессе не согласились выделить из бюджета средства в запрошенном им объеме на эти цели.
Ранее Байден заявил, что новая администрация США с первого дня займется отменой ограничений, введенных Трампом в отношении мигрантов на южной границе страны. Администрация Трампа ужесточила правила доступа в страну для мигрантов, а также возвела на большей части границы с Мексикой стену, чтобы препятствовать нелегальному проникновению на территорию США.
Трамп обещал построить от 720 до 800 километров стены, из них по состоянию на 5 января было возведено 727 километров. При этом Байден ранее дал понять, что не будет сносить уже построенное.
Пограничное ограждение Мексика-США - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 00:11
Трамп уверен, что Байден не сможет убрать стену на границе с Мексикой
 
Дональд ТрампМинистерство обороны СШАДжо БайденМексикаСШАВ мире
 
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