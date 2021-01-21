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МИД: Россия надеется получить ответ администрации Байдена на предложения
МИД: Россия надеется получить ответ администрации Байдена на предложения
Россия надеется получить отклик администрации президента США Джо Байдена на свои предложения по отношениям Москвы и Вашингтона, мяч сейчас на стороне США,... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:05
2021-01-21T17:05
2021-01-21T17:05
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мария захарова
джо байден
сша
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия надеется получить отклик администрации президента США Джо Байдена на свои предложения по отношениям Москвы и Вашингтона, мяч сейчас на стороне США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Речь идет о том, что мы должны услышать от наших американских коллег ответы по всему тому, что уже находится на столе переговоров или по тому, что уже было направлено Москвой в качестве предложения. Я могу даже конкретные примеры привести. При этом мы выражаем надежду на то, что новая американская администрация все же проявит встречное желание откликнуться на наши многочисленные предложения, которые давно уже были сделаны", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, эти вопросы никто с повестки не снимал, но при этом Москва не услышала не то что конструктивной реакции, но даже обратной связи по многим вопросам."Поэтому мяч на стороне Вашингтона", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20210121/antonov-1593941520.html
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россия, мария захарова, джо байден, сша, в мире