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Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
Российские дипломаты намерены наладить регулярные контакты с аппаратом Белого дома, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T06:11
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Российские дипломаты намерены наладить регулярные контакты с аппаратом Белого дома, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов."Имеем в виду наладить регулярный диалог с американскими коллегами в аппарате Белого дома", - сказал Антонов.Отношения Москвы и Вашингтона особенно обострились в конце 2016 года после избрания президентом Дональда Трампа, когда было заявлено о возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.В сентябре 2017 года российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп требовал закрыть их в ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в генконсульство для российских дипломатов был закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом.Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым &gt;&gt;
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россия, анатолий антонов, сша, в мире

Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома

06:11 21.01.2021 (обновлено: 10:05 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Российские дипломаты намерены наладить регулярные контакты с аппаратом Белого дома, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
"Имеем в виду наладить регулярный диалог с американскими коллегами в аппарате Белого дома", - сказал Антонов.
Отношения Москвы и Вашингтона особенно обострились в конце 2016 года после избрания президентом Дональда Трампа, когда было заявлено о возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
В сентябре 2017 года российское генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп требовал закрыть их в ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в генконсульство для российских дипломатов был закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
06:10
Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
 
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