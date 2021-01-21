https://ria.ru/20210121/srochnik-1593954009.html

Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев

Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев

Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:29

2021-01-21T09:29

2021-01-21T14:29

стрельба в военной части в забайкалье

рамиль шамсутдинов

чита

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593985292_0:0:2140:1205_1920x0_80_0_0_fb9cc17b3c84d7269f5474afbe4cdd4f.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 янв — РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев, сообщили РИА Новости в суде.Также ему предстоит выплатить компенсации потерпевшим: четверым — по полтора миллиона рублей, двоим — по 1,3 миллиона и одной — 1,2 миллиона.По словам собеседницы агентства, Шамсутдинов выслушал приговор спокойно. Прокуроры пока не заявляли о намерении обжаловать его, защита думает.В конце декабря присяжные заседатели признали его виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Это означало, что ему уже не грозит пожизненное заключение. Во вторник сторона обвинения запросила 25 лет лишения свободы.Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу во время сдачи караула. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок он объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.В марте 2020-го Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Он признался, что заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.Защита Шамсутдинова настаивала, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги.

https://ria.ru/20201109/napadeniya-1583732969.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/shamsutdinov-1580957637.html

чита

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в военной части в забайкалье, рамиль шамсутдинов, чита, происшествия