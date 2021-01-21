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Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев
Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев
Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:29
2021-01-21T14:29
стрельба в военной части в забайкалье
рамиль шамсутдинов
чита
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 21 янв — РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев, сообщили РИА Новости в суде.Также ему предстоит выплатить компенсации потерпевшим: четверым — по полтора миллиона рублей, двоим — по 1,3 миллиона и одной — 1,2 миллиона.По словам собеседницы агентства, Шамсутдинов выслушал приговор спокойно. Прокуроры пока не заявляли о намерении обжаловать его, защита думает.В конце декабря присяжные заседатели признали его виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Это означало, что ему уже не грозит пожизненное заключение. Во вторник сторона обвинения запросила 25 лет лишения свободы.Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу во время сдачи караула. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок он объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.В марте 2020-го Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Он признался, что заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.Защита Шамсутдинова настаивала, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги.
https://ria.ru/20201109/napadeniya-1583732969.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201025/shamsutdinov-1580957637.html
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стрельба в военной части в забайкалье, рамиль шамсутдинов, чита, происшествия

Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев

09:29 21.01.2021 (обновлено: 14:29 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевСолдат-срочник Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов на заседании 2-го Восточного окружного военного суда в Чите - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КРАСНОЯРСК, 21 янв — РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев, сообщили РИА Новости в суде.

"Лишение свободы сроком на 24 года шесть месяцев в колонии строгого режима", — озвучила приговор представитель суда.

Также ему предстоит выплатить компенсации потерпевшим: четверым — по полтора миллиона рублей, двоим — по 1,3 миллиона и одной — 1,2 миллиона.
По словам собеседницы агентства, Шамсутдинов выслушал приговор спокойно. Прокуроры пока не заявляли о намерении обжаловать его, защита думает.
В конце декабря присяжные заседатели признали его виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Это означало, что ему уже не грозит пожизненное заключение. Во вторник сторона обвинения запросила 25 лет лишения свободы.
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Шамсутдинов 25 октября 2019 года открыл стрельбу во время сдачи караула. В результате погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения. Свой поступок он объяснил дедовщиной и насилием в войсковой части. Срочник признал вину, психолого-психиатрическая экспертиза не выявила отклонений.
В марте 2020-го Читинский гарнизонный военный суд приговорил сослуживца Шамсутдинова — Рустама Мухатова — к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей. Он признался, что заставлял солдат по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке и однажды пнул Шамсутдинова, когда тот пошел курить в неположенное время.
Защита Шамсутдинова настаивала, что этим неуставные отношения не ограничивались. В частности, по их словам, рядового избивали, лишали сна, угрожали окунуть лицом в унитаз, кроме того, у него вымогали деньги.
Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов в Читинском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября 2020, 07:00Акценты
"Культ коротких решений". Почему Шамсутдинов расстрелял сослуживцев?Прошел уже год после трагедии в войсковой части в Забайкалье, когда срочник расстрелял сослуживцев, позже объяснив это тем, что над ним издевались.
 
Стрельба в военной части в ЗабайкальеРамиль ШамсутдиновЧитаПроисшествия
 
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