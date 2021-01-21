https://ria.ru/20210121/sputnik-v-1594057493.html

"Браво, Россия!" Французы высказались о регистрации "Спутник V" в ЕС

"Браво, Россия!" Французы высказались о регистрации "Спутник V" в ЕС

Читатели французской газеты Le Figaro приветствовали сообщения о том, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T18:30

2021-01-21T18:30

2021-01-21T19:46

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro приветствовали сообщения о том, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.Один из читателей отметил, что у России уже есть не одна, а две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" и последняя находится в третьей фазе испытаний, тогда как Pfizer завершит ее только в 2022 году."Интересно увидеть обзор этой вакцины, вроде бы это сделано по всем правилам. Браво, Россия!" — написал другой.Еще один читатель заявил, что в случае отказа в регистрации российской вакцины в Евросоюзе можно говорить о политической подоплеке: "Они запрещают нам покупать российский газ, чтобы продать сланцевый. Байден примет решение за Евросоюз", — написал пользователь.Кроме того, читатели отметили дефицит вакцины от COVID-19 в Европе, поэтому, по их мнению, регистрация "Спутник V" необходима."Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".Агентство по лекарственным средствам Евросоюза в конце декабря одобрило первую вакцину — от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. В январе зарегистрировали второй препарат — разработанный компанией Moderna. Теперь одобрения ожидает вакцина AstraZeneca, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/sputnikvvengrii-1594026783.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , евросоюз, в мире