https://ria.ru/20210121/sputnik-v-1594057493.html
"Браво, Россия!" Французы высказались о регистрации "Спутник V" в ЕС
"Браво, Россия!" Французы высказались о регистрации "Спутник V" в ЕС
Читатели французской газеты Le Figaro приветствовали сообщения о том, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:30
2021-01-21T18:30
2021-01-21T19:46
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro приветствовали сообщения о том, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.Один из читателей отметил, что у России уже есть не одна, а две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" и последняя находится в третьей фазе испытаний, тогда как Pfizer завершит ее только в 2022 году."Интересно увидеть обзор этой вакцины, вроде бы это сделано по всем правилам. Браво, Россия!" — написал другой.Еще один читатель заявил, что в случае отказа в регистрации российской вакцины в Евросоюзе можно говорить о политической подоплеке: "Они запрещают нам покупать российский газ, чтобы продать сланцевый. Байден примет решение за Евросоюз", — написал пользователь.Кроме того, читатели отметили дефицит вакцины от COVID-19 в Европе, поэтому, по их мнению, регистрация "Спутник V" необходима."Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".Агентство по лекарственным средствам Евросоюза в конце декабря одобрило первую вакцину — от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. В январе зарегистрировали второй препарат — разработанный компанией Moderna. Теперь одобрения ожидает вакцина AstraZeneca, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , евросоюз, в мире
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
приветствовали сообщения о том, что Российский фонд прямых инвестиций
подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
.
Один из читателей отметил, что у России уже есть не одна, а две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" и последняя находится в третьей фазе испытаний, тогда как Pfizer завершит ее только в 2022 году.
"Какие предрассудки! В России много великих ученых в разных областях. До недавнего времени только русские доставляли астронавтов на МКС. Это стало обычным явлением", — отметил один из комментаторов.
"Интересно увидеть обзор этой вакцины, вроде бы это сделано по всем правилам. Браво, Россия!" — написал другой.
Еще один читатель заявил, что в случае отказа в регистрации российской вакцины в Евросоюзе можно говорить о политической подоплеке:
"Вы ничего не знаете о научных российских исследованиях, но уже не доверяете им. Вакцинация от оспы началась в России на 30 лет раньше, чем в США. Честнее было бы признать, что здесь замешана политика".
"Они запрещают нам покупать российский газ, чтобы продать сланцевый. Байден примет решение за Евросоюз", — написал пользователь.
Кроме того, читатели отметили дефицит вакцины от COVID-19 в Европе, поэтому, по их мнению, регистрация "Спутник V" необходима.
"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".
Агентство по лекарственным средствам Евросоюза в конце декабря одобрило первую вакцину — от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. В январе зарегистрировали второй препарат — разработанный компанией Moderna. Теперь одобрения ожидает вакцина AstraZeneca
, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.