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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/sputnik-1593996320.html
ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V"
ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V"
Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, говорится в сообщении РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:32
2021-01-21T13:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
оаэ
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).В ОАЭ в настоящее время продолжается фаза III клинических исследований под надзором министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ и департамента здравоохранения Абу-Даби с участием уже 1 тысячи добровольцев. Обработку медицинских протоколов осуществляет компания Abu Dhabi Health Services Company, SEHA."ОАЭ являются одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. Высоко ценим сотрудничество с регулирующими органами ОАЭ и приветствуем одобрение вакцины "Спутник V". РФПИ стремится помочь ОАЭ получить доступ к безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса, созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Решение о включении "Спутник V" в национальный портфель вакцин ОАЭ является важным шагом для защиты населения с помощью одной из лучших в мире вакцин", - приводятся в сообщении слова главы фонда Кирилла Дмитриева.Клинические исследования в ОАЭ осуществляются благодаря сотрудничеству РФПИ с фондом Aurugulf Health Investment и медицинской компанией Pure Health, партнерами по распространению вакцины. С момента начала исследований первый укол вакцины получили 1 тысяча добровольцев, что стало важным этапом для одобрения вакцины в рамках ускоренной процедуры.Вакцина уже зарегистрирована по аналогичной ускоренной процедуре (emergency use authorization) в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат "Спутник V" также зарегистрирован в России и Белоруссии. Поставки вакцины в ОАЭ будут осуществляться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, оаэ, в мире

ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V"

13:32 21.01.2021 (обновлено: 13:47 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках вакцину "Спутник-V" в пункте вакцинации, открывшемся в театре "Геликон-Опера", в Москве
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V в пункте вакцинации, открывшемся в театре Геликон-Опера, в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тысяч человек", - отметили в фонде.
В ОАЭ в настоящее время продолжается фаза III клинических исследований под надзором министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ и департамента здравоохранения Абу-Даби с участием уже 1 тысячи добровольцев. Обработку медицинских протоколов осуществляет компания Abu Dhabi Health Services Company, SEHA.
"ОАЭ являются одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. Высоко ценим сотрудничество с регулирующими органами ОАЭ и приветствуем одобрение вакцины "Спутник V". РФПИ стремится помочь ОАЭ получить доступ к безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса, созданной на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Решение о включении "Спутник V" в национальный портфель вакцин ОАЭ является важным шагом для защиты населения с помощью одной из лучших в мире вакцин", - приводятся в сообщении слова главы фонда Кирилла Дмитриева.
Прибытие рейса с вакциной Спутник V в Аргентину - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
10:33
Эксперт раскрыл "инновационное" отличие "Спутника V" от других вакцин
Клинические исследования в ОАЭ осуществляются благодаря сотрудничеству РФПИ с фондом Aurugulf Health Investment и медицинской компанией Pure Health, партнерами по распространению вакцины. С момента начала исследований первый укол вакцины получили 1 тысяча добровольцев, что стало важным этапом для одобрения вакцины в рамках ускоренной процедуры.
Вакцина уже зарегистрирована по аналогичной ускоренной процедуре (emergency use authorization) в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат "Спутник V" также зарегистрирован в России и Белоруссии. Поставки вакцины в ОАЭ будут осуществляться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОАЭВ мире
 
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