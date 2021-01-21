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Поставки российского СПГ в Китай за 2020 год увеличились вдвое
Поставки российского СПГ в Китай за 2020 год увеличились вдвое
В 2020 году Россия удвоила по сравнению с 2019 годом поставки сжиженного природного газа в Китай, увеличив их до 5 миллионов тонн, сообщило Главное таможенное... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:05
2021-01-21T11:05
2021-01-21T11:05
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МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году Россия удвоила по сравнению с 2019 годом поставки сжиженного природного газа в Китай, увеличив их до 5 миллионов тонн, сообщило Главное таможенное управление КНР.По данным управления, стоимость закупленного Пекином у Москвы энергоносителя составила 1,72 миллиарда долларов.В настоящее время Россия занимает пятое место среди ведущих поставщиков сжиженного газа в Китай. Основные отгрузки принадлежат Австралии, Катару, Малайзии и Индонезии.Ранее сообщалось, что страны Европы по итогам прошлого года сократили импорт сжиженного природного газа по сравнению с 2019 годом на 7% - до 97 миллиардов кубометров. Аналитики отметили, что в начале года в Европе шел заметный прирост покупок СПГ, но с ужесточением ограничительных мер они начали сокращаться, а в середине года началось падение.США за прошедший год продали Китаю 3,2 миллиона тонн сырья, что в 12 раз больше, чем в 2019 году.
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россия, китай
МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В 2020 году Россия удвоила по сравнению с 2019 годом поставки сжиженного природного газа в Китай
, увеличив их до 5 миллионов тонн, сообщило Главное таможенное управление КНР.
По данным управления, стоимость закупленного Пекином у Москвы энергоносителя составила 1,72 миллиарда долларов.
В настоящее время Россия занимает пятое место среди ведущих поставщиков сжиженного газа в Китай. Основные отгрузки принадлежат Австралии, Катару, Малайзии и Индонезии.
Ранее сообщалось, что страны Европы по итогам прошлого года сократили импорт сжиженного природного газа по сравнению с 2019 годом на 7% - до 97 миллиардов кубометров. Аналитики отметили, что в начале года в Европе шел заметный прирост покупок СПГ, но с ужесточением ограничительных мер они начали сокращаться, а в середине года началось падение.
США за прошедший год продали Китаю 3,2 миллиона тонн сырья, что в 12 раз больше, чем в 2019 году.