https://ria.ru/20210121/spg-1593968283.html

Поставки российского СПГ в Китай за 2020 год увеличились вдвое

Поставки российского СПГ в Китай за 2020 год увеличились вдвое

В 2020 году Россия удвоила по сравнению с 2019 годом поставки сжиженного природного газа в Китай, увеличив их до 5 миллионов тонн, сообщило Главное таможенное... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:05

2021-01-21T11:05

2021-01-21T11:05

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МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году Россия удвоила по сравнению с 2019 годом поставки сжиженного природного газа в Китай, увеличив их до 5 миллионов тонн, сообщило Главное таможенное управление КНР.По данным управления, стоимость закупленного Пекином у Москвы энергоносителя составила 1,72 миллиарда долларов.В настоящее время Россия занимает пятое место среди ведущих поставщиков сжиженного газа в Китай. Основные отгрузки принадлежат Австралии, Катару, Малайзии и Индонезии.Ранее сообщалось, что страны Европы по итогам прошлого года сократили импорт сжиженного природного газа по сравнению с 2019 годом на 7% - до 97 миллиардов кубометров. Аналитики отметили, что в начале года в Европе шел заметный прирост покупок СПГ, но с ужесточением ограничительных мер они начали сокращаться, а в середине года началось падение.США за прошедший год продали Китаю 3,2 миллиона тонн сырья, что в 12 раз больше, чем в 2019 году.

https://ria.ru/20210120/vzaimodeystvie-1593801139.html

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