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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210121/spg-1593968283.html
Поставки российского СПГ в Китай за 2020 год увеличились вдвое
Поставки российского СПГ в Китай за 2020 год увеличились вдвое
В 2020 году Россия удвоила по сравнению с 2019 годом поставки сжиженного природного газа в Китай, увеличив их до 5 миллионов тонн, сообщило Главное таможенное... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:05
2021-01-21T11:05
россия-китай: главное
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китай
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МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году Россия удвоила по сравнению с 2019 годом поставки сжиженного природного газа в Китай, увеличив их до 5 миллионов тонн, сообщило Главное таможенное управление КНР.По данным управления, стоимость закупленного Пекином у Москвы энергоносителя составила 1,72 миллиарда долларов.В настоящее время Россия занимает пятое место среди ведущих поставщиков сжиженного газа в Китай. Основные отгрузки принадлежат Австралии, Катару, Малайзии и Индонезии.Ранее сообщалось, что страны Европы по итогам прошлого года сократили импорт сжиженного природного газа по сравнению с 2019 годом на 7% - до 97 миллиардов кубометров. Аналитики отметили, что в начале года в Европе шел заметный прирост покупок СПГ, но с ужесточением ограничительных мер они начали сокращаться, а в середине года началось падение.США за прошедший год продали Китаю 3,2 миллиона тонн сырья, что в 12 раз больше, чем в 2019 году.
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россия, китай

Поставки российского СПГ в Китай за 2020 год увеличились вдвое

11:05 21.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСПГ-танкер "Владимир Русанов" с продукцией завода "Ямал СПГ" в порту Цзянсу Жудун
СПГ-танкер Владимир Русанов с продукцией завода Ямал СПГ в порту Цзянсу Жудун - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2020 году Россия удвоила по сравнению с 2019 годом поставки сжиженного природного газа в Китай, увеличив их до 5 миллионов тонн, сообщило Главное таможенное управление КНР.
По данным управления, стоимость закупленного Пекином у Москвы энергоносителя составила 1,72 миллиарда долларов.
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В настоящее время Россия занимает пятое место среди ведущих поставщиков сжиженного газа в Китай. Основные отгрузки принадлежат Австралии, Катару, Малайзии и Индонезии.
Ранее сообщалось, что страны Европы по итогам прошлого года сократили импорт сжиженного природного газа по сравнению с 2019 годом на 7% - до 97 миллиардов кубометров. Аналитики отметили, что в начале года в Европе шел заметный прирост покупок СПГ, но с ужесточением ограничительных мер они начали сокращаться, а в середине года началось падение.
США за прошедший год продали Китаю 3,2 миллиона тонн сырья, что в 12 раз больше, чем в 2019 году.
 
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