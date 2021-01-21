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https://ria.ru/20210121/spasenie-1593993215.html
Полицейского из Арзамаса наградят за спасение детей при пожаре
Полицейского из Арзамаса наградят за спасение детей при пожаре
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего участкового полиции по городу Арзамасу Дмитрия Курташкина медалью МВД России... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:15
2021-01-21T15:03
хорошие новости
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
арзамас
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего участкового полиции по городу Арзамасу Дмитрия Курташкина медалью МВД России "За смелость во имя спасения".Пожар в общежитии на улице 9 Мая в Арзамасе Нижегородской области произошел 14 января. В это время участковый Курташкин находился в опорном пункте полиции в соседнем здании. Услышав шум, он выбежал на улицу, понял, что в горящем доме находятся люди, и вызвал пожарных.Восьмилетнего мальчика и семилетнюю девочку, которые находились в общежитии без родителей и растерялись, полицейский вынес к лестнице. На пятом этаже задымление было настолько сильным, что ему пришлось действовать вслепую. Офицер шел на крики о помощи, искал пострадавших и помогал им выбраться на балкон пожарного выхода."Одна из эвакуированных женщин вспомнила, что в соседней комнате должны находиться две сестры, родителей которых не было дома. Участковый вернулся на пятый этаж и нашел двух заплаканных испуганных девочек. Вместе с ними он прошел вдоль стены задымленного коридора и вывел детей к выходу", — отметила Волк.Передав сестер медикам, полицейский совместно с работниками специализированных служб продолжил эвакуацию жильцов."Благодаря самоотверженным действиям участкового до приезда пожарных расчетов из горящего здания были выведены 30 человек. Профессионализм и решительность майора полиции Дмитрия Курташкина, проявленные в экстремальной ситуации, позволили спасти жизни людей и предотвратить тяжелые последствия", — подчеркнула официальный представитель МВД России.
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, арзамас, нижегородская область, общество

Полицейского из Арзамаса наградят за спасение детей при пожаре

13:15 21.01.2021 (обновлено: 15:03 21.01.2021)
 
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении старшего участкового полиции по городу Арзамасу Дмитрия Курташкина медалью МВД России "За смелость во имя спасения".
Пожар в общежитии на улице 9 Мая в Арзамасе Нижегородской области произошел 14 января. В это время участковый Курташкин находился в опорном пункте полиции в соседнем здании. Услышав шум, он выбежал на улицу, понял, что в горящем доме находятся люди, и вызвал пожарных.

"Вход в общежитие был полностью затянут дымом, поэтому полицейскому пришлось проникнуть в здание через второй этаж, забравшись по трубе теплотрассы. Он сразу же начал эвакуацию людей — искал в задымленных коридорах и комнатах жильцов и направлял их на пожарную лестницу", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Восьмилетнего мальчика и семилетнюю девочку, которые находились в общежитии без родителей и растерялись, полицейский вынес к лестнице. На пятом этаже задымление было настолько сильным, что ему пришлось действовать вслепую. Офицер шел на крики о помощи, искал пострадавших и помогал им выбраться на балкон пожарного выхода.
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"Одна из эвакуированных женщин вспомнила, что в соседней комнате должны находиться две сестры, родителей которых не было дома. Участковый вернулся на пятый этаж и нашел двух заплаканных испуганных девочек. Вместе с ними он прошел вдоль стены задымленного коридора и вывел детей к выходу", — отметила Волк.
Передав сестер медикам, полицейский совместно с работниками специализированных служб продолжил эвакуацию жильцов.
"Благодаря самоотверженным действиям участкового до приезда пожарных расчетов из горящего здания были выведены 30 человек. Профессионализм и решительность майора полиции Дмитрия Курташкина, проявленные в экстремальной ситуации, позволили спасти жизни людей и предотвратить тяжелые последствия", — подчеркнула официальный представитель МВД России.
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Хорошие новостиИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир КолокольцевАрзамасНижегородская областьОбщество
 
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