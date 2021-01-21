https://ria.ru/20210121/sotsseti-1594039506.html

Российских учителей и школьников научат работать в соцсетях

Российских учителей и школьников научат работать в соцсетях

Новые направления "Про образование" и "Медиасотня РДШ", посвященные обучению работе в соцсетях, запущены в рамках конкурса "ТопБЛОГ", входящего в президентскую... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T17:01

2021-01-21T17:01

2021-01-21T17:01

российское движение школьников

алексей комиссаров

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152937/67/1529376728_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_4a108df785ebe7b717d04ba925356fac.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Новые направления "Про образование" и "Медиасотня РДШ", посвященные обучению работе в соцсетях, запущены в рамках конкурса "ТопБЛОГ", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Направление "Про образование" реализуется совместно с Минпросвещения России, "Медиасотня РДШ" - в партнерстве с Российским движением школьников.Участниками направления "Про образование" могут стать учителя, воспитатели детских садов, сотрудники региональных министерств и департаментов просвещения, преподаватели техникумов, колледжей, а также родители учеников. Среди экспертов и наставников направления – представители Минпросвещения, а также известные блогеры.В рамках направления "Медиасотня РДШ" дети старше 14 лет получат навыки ведения сообществ социальной сети "ВКонтакте" и развития личных брендов. В каждом региональном отделении РДШ будут выбраны по 100 участников, которые пройдут обучение. К финалу проекта из них будет выбрана сотня лучших.Самые активные "топблогеры" получат статус амбассадора одного из российских брендов, создадут профессиональное портфолио. Победители проекта отправятся в тур по регионам, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о самых красивых местах, событиях и людях России.

https://ria.ru/20210115/trek-1593250857.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское движение школьников, алексей комиссаров, образование - общество