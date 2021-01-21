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Российских учителей и школьников научат работать в соцсетях
Российских учителей и школьников научат работать в соцсетях
Новые направления "Про образование" и "Медиасотня РДШ", посвященные обучению работе в соцсетях, запущены в рамках конкурса "ТопБЛОГ", входящего в президентскую... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:01
2021-01-21T17:01
российское движение школьников
алексей комиссаров
образование - общество
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Новые направления "Про образование" и "Медиасотня РДШ", посвященные обучению работе в соцсетях, запущены в рамках конкурса "ТопБЛОГ", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Направление "Про образование" реализуется совместно с Минпросвещения России, "Медиасотня РДШ" - в партнерстве с Российским движением школьников.Участниками направления "Про образование" могут стать учителя, воспитатели детских садов, сотрудники региональных министерств и департаментов просвещения, преподаватели техникумов, колледжей, а также родители учеников. Среди экспертов и наставников направления – представители Минпросвещения, а также известные блогеры.В рамках направления "Медиасотня РДШ" дети старше 14 лет получат навыки ведения сообществ социальной сети "ВКонтакте" и развития личных брендов. В каждом региональном отделении РДШ будут выбраны по 100 участников, которые пройдут обучение. К финалу проекта из них будет выбрана сотня лучших.Самые активные "топблогеры" получат статус амбассадора одного из российских брендов, создадут профессиональное портфолио. Победители проекта отправятся в тур по регионам, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о самых красивых местах, событиях и людях России.
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российское движение школьников, алексей комиссаров, образование - общество

Российских учителей и школьников научат работать в соцсетях

17:01 21.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Новые направления "Про образование" и "Медиасотня РДШ", посвященные обучению работе в соцсетях, запущены в рамках конкурса "ТопБЛОГ", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Направление "Про образование" реализуется совместно с Минпросвещения России, "Медиасотня РДШ" - в партнерстве с Российским движением школьников.

"Сегодня мы презентуем еще два новых направления: для работников сферы образования и родителей школьников, а также для самих старшеклассников. В обеих специализациях для финалистов предусмотрена система стажировок и пост-сопровождение от Минпросвещения и Российского движения школьников. Конкурсанты смогут не только повысить свои навыки успешного ведения соцсетей, но и вырасти профессионально благодаря проекту. Регистрация на конкурс открыта до 5 февраля", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Участниками направления "Про образование" могут стать учителя, воспитатели детских садов, сотрудники региональных министерств и департаментов просвещения, преподаватели техникумов, колледжей, а также родители учеников. Среди экспертов и наставников направления – представители Минпросвещения, а также известные блогеры.
В рамках направления "Медиасотня РДШ" дети старше 14 лет получат навыки ведения сообществ социальной сети "ВКонтакте" и развития личных брендов. В каждом региональном отделении РДШ будут выбраны по 100 участников, которые пройдут обучение. К финалу проекта из них будет выбрана сотня лучших.
Самые активные "топблогеры" получат статус амбассадора одного из российских брендов, создадут профессиональное портфолио. Победители проекта отправятся в тур по регионам, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о самых красивых местах, событиях и людях России.
Участники проектов платформы Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 18:18
Платформа "Россия – страна возможностей" запустит новый трек развития
 
Российское движение школьниковАлексей КомиссаровОбразование - Общество
 
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