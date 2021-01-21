https://ria.ru/20210121/sotsseti-1594039506.html
Российских учителей и школьников научат работать в соцсетях
Российских учителей и школьников научат работать в соцсетях
Новые направления "Про образование" и "Медиасотня РДШ", посвященные обучению работе в соцсетях, запущены в рамках конкурса "ТопБЛОГ", входящего в президентскую... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:01
2021-01-21T17:01
2021-01-21T17:01
российское движение школьников
алексей комиссаров
образование - общество
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Новые направления "Про образование" и "Медиасотня РДШ", посвященные обучению работе в соцсетях, запущены в рамках конкурса "ТопБЛОГ", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Направление "Про образование" реализуется совместно с Минпросвещения России, "Медиасотня РДШ" - в партнерстве с Российским движением школьников.Участниками направления "Про образование" могут стать учителя, воспитатели детских садов, сотрудники региональных министерств и департаментов просвещения, преподаватели техникумов, колледжей, а также родители учеников. Среди экспертов и наставников направления – представители Минпросвещения, а также известные блогеры.В рамках направления "Медиасотня РДШ" дети старше 14 лет получат навыки ведения сообществ социальной сети "ВКонтакте" и развития личных брендов. В каждом региональном отделении РДШ будут выбраны по 100 участников, которые пройдут обучение. К финалу проекта из них будет выбрана сотня лучших.Самые активные "топблогеры" получат статус амбассадора одного из российских брендов, создадут профессиональное портфолио. Победители проекта отправятся в тур по регионам, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о самых красивых местах, событиях и людях России.
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российское движение школьников, алексей комиссаров, образование - общество
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Новые направления "Про образование" и "Медиасотня РДШ", посвященные обучению работе в соцсетях, запущены в рамках конкурса "ТопБЛОГ", входящего в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Направление "Про образование" реализуется совместно с Минпросвещения России, "Медиасотня РДШ" - в партнерстве с Российским движением школьников
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"Сегодня мы презентуем еще два новых направления: для работников сферы образования и родителей школьников, а также для самих старшеклассников. В обеих специализациях для финалистов предусмотрена система стажировок и пост-сопровождение от Минпросвещения и Российского движения школьников. Конкурсанты смогут не только повысить свои навыки успешного ведения соцсетей, но и вырасти профессионально благодаря проекту. Регистрация на конкурс открыта до 5 февраля", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.
Участниками направления "Про образование" могут стать учителя, воспитатели детских садов, сотрудники региональных министерств и департаментов просвещения, преподаватели техникумов, колледжей, а также родители учеников. Среди экспертов и наставников направления – представители Минпросвещения, а также известные блогеры.
В рамках направления "Медиасотня РДШ" дети старше 14 лет получат навыки ведения сообществ социальной сети "ВКонтакте" и развития личных брендов. В каждом региональном отделении РДШ будут выбраны по 100 участников, которые пройдут обучение. К финалу проекта из них будет выбрана сотня лучших.
Самые активные "топблогеры" получат статус амбассадора одного из российских брендов, создадут профессиональное портфолио. Победители проекта отправятся в тур по регионам, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о самых красивых местах, событиях и людях России.