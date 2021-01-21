https://ria.ru/20210121/sotsseti-1594029857.html

Роскомнадзор решил оштрафовать соцсети за призывы к протестам

Роскомнадзор решил оштрафовать соцсети за призывы к протестам

Роскомнадзор решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:15

2021-01-21T16:15

2021-01-21T16:15

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Роскомнадзор решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов, говорится в сообщении ведомства."Роскомнадзор привлечёт к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность. Роскомнадзор направляет в адрес социальных сетей уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ", - говорится в сообщении.В нем уточняется, что интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой законом информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях."Участие в подобных несанкционированных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, в том числе в условиях пандемии, несёт в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью", - отмечает Роскомнадзор.Ведомство уточняет, что согласно нормам статьи 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10 января 2021 года, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

https://ria.ru/20210121/aktsii-1593998064.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/tiktok-1593996676.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество