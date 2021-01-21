https://ria.ru/20210121/sobyanin-1593953727.html

Собянин продлил домашний режим для москвичей старше 65 лет

Собянин продлил домашний режим для москвичей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до существенного улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:26

2021-01-21T09:26

2021-01-21T09:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до существенного улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и хронических больных."Также до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями", - написал мэр в своем блоге.Он добавил, что после прохождения вакцинации от коронавируса социальные карты москвичей старше 65 лет и хронических больных будут разблокированы."Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения", - подчеркнул мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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