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Собянин продлил домашний режим для москвичей старше 65 лет
Собянин продлил домашний режим для москвичей старше 65 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до существенного улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:26
2021-01-21T09:26
2021-01-21T09:26
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до существенного улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и хронических больных."Также до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями", - написал мэр в своем блоге.Он добавил, что после прохождения вакцинации от коронавируса социальные карты москвичей старше 65 лет и хронических больных будут разблокированы."Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения", - подчеркнул мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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