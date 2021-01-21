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На Соболь составили протокол за нарушение порядка проведения акции
На Соболь составили протокол за нарушение порядка проведения акции
Полиция составила на юриста Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь административный протокол за повторное... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T22:44
2021-01-21T23:51
любовь соболь
фонд борьбы с коррупцией
александр горовой
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полиция составила на юриста Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь административный протокол за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, ей грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.Ранее Воронин сообщил о задержании Соболь."Протокол составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции)", - рассказал собеседник агентства.Санкция данной статьи предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток. Так как Соболь является матерью малолетнего ребенка, арест ей не грозит.Позже Соболь написала в Twitter, что уже отпущена из полиции.Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что к ответственности будут привлечены "все, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем" принять участие в несанкционированной акции 23 января.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, александр горовой, происшествия

На Соболь составили протокол за нарушение порядка проведения акции

22:44 21.01.2021 (обновлено: 23:51 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полиция составила на юриста Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь административный протокол за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, ей грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
Ранее Воронин сообщил о задержании Соболь.
"Протокол составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции)", - рассказал собеседник агентства.
Санкция данной статьи предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток. Так как Соболь является матерью малолетнего ребенка, арест ей не грозит.
Позже Соболь написала в Twitter, что уже отпущена из полиции.
Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что к ответственности будут привлечены "все, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем" принять участие в несанкционированной акции 23 января.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября 2020, 09:39
Пригожин подал иски к Навальному и Соболь на пять миллионов рублей
 
Любовь СобольФонд борьбы с коррупциейАлександр ГоровойПроисшествия
 
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