https://ria.ru/20210121/sobol-1594086828.html

На Соболь составили протокол за нарушение порядка проведения акции

На Соболь составили протокол за нарушение порядка проведения акции

Полиция составила на юриста Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь административный протокол за повторное... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T22:44

2021-01-21T22:44

2021-01-21T23:51

любовь соболь

фонд борьбы с коррупцией

александр горовой

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полиция составила на юриста Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*, включен Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь административный протокол за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, ей грозит штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.Ранее Воронин сообщил о задержании Соболь."Протокол составлен по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции)", - рассказал собеседник агентства.Санкция данной статьи предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток. Так как Соболь является матерью малолетнего ребенка, арест ей не грозит.Позже Соболь написала в Twitter, что уже отпущена из полиции.Ранее первый замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что к ответственности будут привлечены "все, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем" принять участие в несанкционированной акции 23 января.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579700038.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, александр горовой, происшествия