https://ria.ru/20210121/sobol-1594048390.html

Адвокат Соболь сообщил, что ее задержала полиция

Адвокат Соболь сообщил, что ее задержала полиция

Полиция задержала юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь за призывы выходить на несанкционированные митинги, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T17:41

2021-01-21T17:41

2021-01-21T17:41

любовь соболь

владимир воронин

фонд борьбы с коррупцией

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полиция задержала юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь за призывы выходить на несанкционированные митинги, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин."Полицейские задержали ее, с их слов - за призывы выходить на несанкционированные митинги 23 января", - сказал Воронин.По его мнению, теперь на Соболь могут составить протокол об административном правонарушении, подробностей он не знает: адвокат говорит, что в отдел полиции его пока не пустили.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20201225/sobol-1590928999.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, происшествия