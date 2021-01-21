https://ria.ru/20210121/sobol-1594048390.html
Адвокат Соболь сообщил, что ее задержала полиция
Адвокат Соболь сообщил, что ее задержала полиция
Полиция задержала юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь за призывы выходить на несанкционированные митинги, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:41
2021-01-21T17:41
2021-01-21T17:41
любовь соболь
владимир воронин
фонд борьбы с коррупцией
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Полиция задержала юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь за призывы выходить на несанкционированные митинги, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин."Полицейские задержали ее, с их слов - за призывы выходить на несанкционированные митинги 23 января", - сказал Воронин.По его мнению, теперь на Соболь могут составить протокол об административном правонарушении, подробностей он не знает: адвокат говорит, что в отдел полиции его пока не пустили.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20201225/sobol-1590928999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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любовь соболь, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, происшествия