https://ria.ru/20210121/sobaki-1593973700.html

Как вести себя при встрече с бродячими собаками?

Как вести себя при встрече с бродячими собаками?

На улицах и парках Москвы можно встретить не только дружелюбных домашних собак, но и их менее удачливых собратьев, которые остались без дома. Иногда их... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:45

2021-01-21T11:45

2021-01-21T11:45

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москва

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На улицах и парках Москвы можно встретить не только дружелюбных домашних собак, но и их менее удачливых собратьев, которые остались без дома. Иногда их поведение вызывает опасения у прохожих, особенно если животные бегают стайкой. Что делать и как себя вести, если вы столкнулись с бродячими собаками, читайте в материале РИА Новости. Ответ на агрессиюВ большинстве своем, как и подобает друзьям человека, бездомные собаки настроены дружелюбно. Интерес у них может вызвать не сам человек, а возможность поесть. Из любопытства они могут подойти к незнакомцу с надеждой на угощение. Тем не менее, если вы столкнулись в парке или на улице со стаей собак и понимаете, что они настроены агрессивно, то, прежде всего, не стоит их провоцировать, обращает внимание президент Союза кинологических организаций России (СКОР) и Международного кинологического союза (IKU) Владимир Уражевский."Не стоит махать руками, пакетом или пытаться отпугнуть их, это вызовет только агрессию. Если рядом есть забор или дерево, то встаньте к нему спиной. Если при себе имеется зонтик, то раскройте его. Все, что у вас есть из необычного и более-менее большого, поднимите вверх. Так как у собак плохое зрение, для них будет непонятен этот предмет и, как следствие, их агрессия снизится. Как вариант, если вы носите с собой парфюм или дезодорант, то распылите его. Любой подобных запах отпугивает собак", – инструктирует эксперт.Уражевский не рекомендует бежать от четвероногих, так как это может только спровоцировать их. "Лучше стоять на месте. Иначе у собак сработает инстинкт, и они начнут преследовать вас", – объясняет он.Эксперт подчеркивает, что настроение собак не зависит от времени года или брачного периода. "Собаки в основной своей массе довольно доброжелательны: подойдут, посмотрят, не предложите ли вы им что-то поесть. Без видимых причин они не бросятся. В основном конфликты происходят на пустырях или в промзонах, где собаки что-то охраняют, но за ними особо никто не смотрит. Они предоставлены сами себе", – отмечает Уражевский.Причиной агрессивного поведения собак часто становятся такие же хозяева, которые не воспитывают их или того хуже – выбрасывают из дома потом. Внезапная помощьЕсли вы увидели на улицу дружелюбную бездомную собаку, а то и не одну, и хотите облегчить ее судьбу, то вам сначала стоит обратиться в управу своего района, которая сформирует заявку и отправит ее специализированному учреждению, которое занимается отловом в вашем округе. После этого собаку проверят на наличие чипа. Если его обнаружат, работники приюта свяжутся с хозяином и вернут животное. В случае отказа владельца или отсутствия чипа четвероногий постоялец останется в приюте.Полный пансионПрибывающих в приют собак (как и кошек) осматривают квалифицированные ветеринары. На животное заводится карточка учета, затем его помещают в карантин на срок от 10 до 30 дней. После новичку выделяют место в вольере и переводят в общее поголовье, а компанию ему подбирают, исходя из характера каждого животного. Собакам обеспечивают ежедневное питание, регулярный ветеринарный осмотр, лечение при необходимости и прогулки с сотрудниками приюта и волонтерами. Анкета социализированного, привитого и стерилизованного животного размещается на сайте и в социальных сетях приютов, чтобы найти потенциального хозяина.

https://ria.ru/20191223/1562709518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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