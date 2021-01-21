https://ria.ru/20210121/sobaki-1593938739.html

Кинолог рассказал, как сэкономить на содержании собаки

Кинолог рассказал, как сэкономить на содержании собаки

Экономия на рационе питания собаки может вылиться в дополнительные расходы на восстановление здоровья питомца, поэтому лучшим выбором при необходимости... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T03:18

2021-01-21T03:18

2021-01-21T03:18

россия

владимир голубович

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экономия на рационе питания собаки может вылиться в дополнительные расходы на восстановление здоровья питомца, поэтому лучшим выбором при необходимости сокращения расходов на содержание животного станет переход на бюджетную линейку корма того же бренда и его оптовые закупки, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев."Многие ошибочно считают, что, отказавшись от профилактики и сменив корм на более дешевый, они отлично сэкономят. Однако это неверно: такой подход может еще больше отразиться на кошельке. Для здоровья и правильного развития питомца нужен грамотно составленный рацион, своевременные профилактические меры и грамотный уход. Если нужно сэкономить, попробуйте заменить привычный корм на более бюджетную линейку внутри привычного для вас бренда, вовремя проверяйте состояние здоровья собаки и откажитесь от ненужных аксессуаров", - сказал Голубев.По его словам, выбор дешевого корма в итоге негативно отразится на здоровье собаки и обязательно повлечет за собой дополнительные расходы на ее лечение.Чтобы сократить расходы, Голубев предлагает собаководам договориться и закупать корм оптом или остановить свой выбор на бюджетной линейке внутри привычного бренда. В этом случае в корме будут использованы схожие ингредиенты, что позволит минимизировать риск возникновения аллергии и расстройства кишечника."Если вы решили отказаться от сухого корма в пользу натурального рациона, помните: не все, что привычно для вас, полезно для собаки. Остатки вашего обеда не подходят для кормления питомца. Рацион должен быть составлен таким образом, чтобы около 85% в нем составляли белковые продукты и продукты животного происхождения (постное мясо, птица, мясные субпродукты, морская рыба, нежирный творог, кефир, яйца) и лишь 15% – овощи, фрукты. При выборе овощей и фруктов отдавайте предпочтение несладким и некрахмалистым продуктам, избегайте быстроусвояемых углеводов", - рассказал кинолог.Чтобы еще больше сэкономить на содержании собаки, он предлагает отказаться от ненужных аксессуаров, которые не несут практической нагрузки: бабочки, банданы, оригинальные намордники, всевозможные украшения и костюмы. "Ваша собака абсолютно точно обойдется без модных аксессуаров. Остановите свой выбор только на том, что действительно нужно: ошейник, намордник, поводок, адресник, миски, переноска, чехлы в автомобиль (если вы часто путешествуете с собакой), щетки, когтерез", - сказал Голубев.Еще один способ сэкономить – не болеть. "Профилактика всегда дешевле лечения", - отметил Голубев.Поэтому, рассказал он, важно не забывать о своевременной профилактике и постоянно обследовать животное. Необходимо взять за привычку осматривать собаку с кончика хвоста до носа, проверять чистоту ушей и отсутствие выделений из глаз, своевременно подстригать когти, иначе они могут привести к возникновению болей при ходьбе и воспалению ногтевого ложа, следить за состоянием полости рта. "Лечение зубного камня здорово ударит по вашему кошельку", - предупредил Голубев.Кроме того, он советует обращать внимание на шерсть собаки. Тусклая, потерявшая густоту шерсть сигнализирует о снижении иммунитета. Также о проблемах со здоровьем сообщит поведение питомца: если он стал вялым, апатичным, много спит и предпочитает спокойный отдых активным прогулкам, то хозяину следует обратить на это внимание и посоветоваться с ветеринарным врачом. "Также внимательно относитесь к своевременной вакцинации и обработке от паразитов", - сказал кинолог.

https://ria.ru/20210115/sobaki-1593121367.html

https://ria.ru/20201206/sobaki-1587863196.html

https://ria.ru/20201129/sobaki-1586798627.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир голубович, общество