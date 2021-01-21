https://ria.ru/20210121/siriya-1593940563.html

Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии

Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии

Россия рассчитывает, что регулярные контакты с военными США по Сирии будут продолжены при администрации нового президента Джо Байдена, Москва также считает... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T05:05

2021-01-21T05:05

2021-01-21T10:04

война в сирии

россия

анатолий антонов

джо байден

сирия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает, что регулярные контакты с военными США по Сирии будут продолжены при администрации нового президента Джо Байдена, Москва также считает полезным определить сферы, где РФ и США могли бы наладить сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов."Исходим из того, что в Сирии военные наших стран продолжат регулярные контакты с целью предотвращения инцидентов", - сказал он."Помимо этого, было бы полезным определить те сферы, где Россия и США могли бы наладить сотрудничество. Например, по оказанию гумпомощи, постконфликтному восстановлению, разминированию, содействию возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также по борьбе с терроризмом. Мы к такому взаимодействию - разумеется, при условии уважения суверенитета САР - готовы", - добавил российский дипломат.Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>

https://ria.ru/20210121/siriya-1593935287.html

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россия, анатолий антонов, джо байден, сирия, сша, в мире