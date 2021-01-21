https://ria.ru/20210121/simpozium-1593970644.html

КНР и РФ провели международный симпозиум по технологиям биофармацевтики

КНР и РФ провели международный симпозиум по технологиям биофармацевтики

Гуандунский фармацевтический университет Китая и Пущинский государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ) провели в формате видеоконференции... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:23

2021-01-21T11:23

2021-01-21T11:23

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МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Гуандунский фармацевтический университет Китая и Пущинский государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ) провели в формате видеоконференции международный симпозиум по вопросам передовых технологий биофармацевтики, в котором приняли участие не только эксперты из этих двух стран, но также из США, Канады, Австралии и Польши.Ректор Гуандунского фармацевтического университета Го Цзяо отметила, что появление новых штаммов COVID-19 является огромным вызовом для международного биофармацевтического сообщества. В связи с этим ученые из разных стран должны прилагать еще большие усилия для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в частности, в аспектах клинического лечения, разработки вакцин и технологий тестирования. Наряду с этим, ученые всех стран должны углублять академические обмены и укреплять практическое сотрудничество в целях стимулирования всеобщего развития биофармацевтической индустрии, подчеркнула она.Первый проректор ПущГЕНИ Дмитрий Строганов, в свою очередь, отметил, что ученые разных стран накопили драгоценный опыт в противодействии эпидемии COVID-19, что открывает новые перспективы для развития биомедицины. Он выразил надежду, что участники симпозиума смогут активизировать международные обмены и сотрудничество.На симпозиуме заслушаны тематические доклады, посвященные патогенезу опухолевого роста, разработке противораковых лекарств, интегрированному использованию китайской традиционной и западной медицины в клиническом лечении, тенденциям развития биофармацевтической индустрии, а также новаторству и развитию биотехнологий.

https://ria.ru/20210120/vzaimodeystvie-1593801139.html

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