https://ria.ru/20210121/sidelka-1593938910.html

В Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку

В Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку

Следователи задержали сиделку, подозреваемую в убийстве пенсионерки в центре Москвы, она призналась в содеянном, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T03:20

2021-01-21T03:20

2021-01-21T11:05

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Следователи задержали сиделку, подозреваемую в убийстве пенсионерки в центре Москвы, она призналась в содеянном, сообщила журналистам старший помощник столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным следствия, 20 января в квартире дома в Угловом переулке было обнаружено тело женщины 1938 года рождения с признаками насильственной смерти — у нее было колото-резаное ранение в области шеи."По подозрению в совершении указанного преступления задержана 31-летняя сиделка, которая в ходе допроса полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве пенсионерки", — сказала Иванова.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК Российской Федерации ("Убийство"). Следствие планирует предъявить фигурантке обвинение, а также ходатайствовать перед судом об аресте. Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие проверит, каким образом женщина была трудоустроена в эту семью.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, женщина иногда оставалась с пенсионеркой, ухаживая за ней и помогая по хозяйству.

https://ria.ru/20201019/zaderzhanie-1580463353.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия