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В Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку
В Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку
Следователи задержали сиделку, подозреваемую в убийстве пенсионерки в центре Москвы, она призналась в содеянном, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:20
2021-01-21T11:05
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Следователи задержали сиделку, подозреваемую в убийстве пенсионерки в центре Москвы, она призналась в содеянном, сообщила журналистам старший помощник столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным следствия, 20 января в квартире дома в Угловом переулке было обнаружено тело женщины 1938 года рождения с признаками насильственной смерти — у нее было колото-резаное ранение в области шеи."По подозрению в совершении указанного преступления задержана 31-летняя сиделка, которая в ходе допроса полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве пенсионерки", — сказала Иванова.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК Российской Федерации ("Убийство"). Следствие планирует предъявить фигурантке обвинение, а также ходатайствовать перед судом об аресте. Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие проверит, каким образом женщина была трудоустроена в эту семью.По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, женщина иногда оставалась с пенсионеркой, ухаживая за ней и помогая по хозяйству.
https://ria.ru/20201019/zaderzhanie-1580463353.html
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москва, происшествия

В Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку

03:20 21.01.2021 (обновлено: 11:05 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Следователи задержали сиделку, подозреваемую в убийстве пенсионерки в центре Москвы, она призналась в содеянном, сообщила журналистам старший помощник столичного главка СК России Юлия Иванова.
По данным следствия, 20 января в квартире дома в Угловом переулке было обнаружено тело женщины 1938 года рождения с признаками насильственной смерти — у нее было колото-резаное ранение в области шеи.
"По подозрению в совершении указанного преступления задержана 31-летняя сиделка, которая в ходе допроса полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве пенсионерки", — сказала Иванова.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК Российской Федерации ("Убийство"). Следствие планирует предъявить фигурантке обвинение, а также ходатайствовать перед судом об аресте. Для проверки ее психического здоровья будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие проверит, каким образом женщина была трудоустроена в эту семью.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, женщина иногда оставалась с пенсионеркой, ухаживая за ней и помогая по хозяйству.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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В Москве задержали сиделку за истязание девяностолетней пенсионерки
 
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