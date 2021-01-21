https://ria.ru/20210121/shtraf-1593936486.html

Названы особенности штрафов зимой

Названы особенности штрафов зимой

Выписывают ли дорожные камеры штрафы автомобилистам в плохую погоду, когда не видно разметку, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель генерального... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T02:09

2021-01-21T02:09

2021-01-21T02:09

михаил родионов

авто

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Выписывают ли дорожные камеры штрафы автомобилистам в плохую погоду, когда не видно разметку, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора, операционный директор "МВС Груп" (оператор систем фото- и видеофиксации в Московской области) Михаил Родионов.Зимой число нарушений на дорогах снижается в 3–5 раз, потому что снижается скорость передвижения автомобилистов. Но из-за погодных условий могут возникать проблемы с дорожной разметкой. Иногда она просто не видна, что ведет к нарушениям, которые фиксируются камерами фото- и видеофиксации. Придет ли штраф после этого?Как объяснил Михаил Родионов, решение о вынесении постановления об административном правонарушении в любом случае принимает инспектор ГИБДД, который просматривает все материалы. Одним из решающих факторов является различимость дорожной разметки. Центр автоматической фото- и видеофиксации за этим строго следит, подчеркнул операционный директор "МВС Груп". Если разметка стирается, администрирование нарушений с камеры отключается до момента, пока недостатки не будут устранены, пояснил он. Если водитель все же получил штраф за пересечение сплошной линии в плохую погоду, например, во время снегопада, но разметки на снимке не видно, его можно обжаловать. Чаще всего это делают владельцы спецтранспорта – коммунальные службы, скорая помощь, различные силовые структуры. От них поступает подавляющее количество подобных обращений, особенно в зимнее время, уточнил операционный директор "МВС Груп".

https://ria.ru/20210120/strakhovka-1593768516.html

https://ria.ru/20210110/shtraf-1592459570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил родионов, авто, московская область (подмосковье), общество