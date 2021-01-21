https://ria.ru/20210121/shamsutdinov-1593964228.html
Обвинение пока не заявляло о намерении обжаловать приговор Шамсутдинова
Обвинение пока не заявляло о намерении обжаловать приговор Шамсутдинова
Сторона обвинения пока не заявляла о намерении обжаловать приговор по делу убившего сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, защита примет решение по... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:44
2021-01-21T10:44
2021-01-21T10:44
рамиль шамсутдинов
стрельба в военной части в забайкалье
главное военное следственное управление
чита
происшествия
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КРАСНОЯРСК/САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Сторона обвинения пока не заявляла о намерении обжаловать приговор по делу убившего сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, защита примет решение по апелляции после изучения мотивировочной части решения суда.Второй восточный окружной военный суд в Чите сегодня приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей. В конце декабря присяжные заседатели признали срочника виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Обвинение просило 25 лет лишения свободы."Пока сторона обвинения не сообщала о намерении обжаловать приговор", - сказала РИА Новости представитель суда.Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил, что принимать решение по апелляции будет после изучения мотивировочной части решения суда."Мы считаем, что это очень жесткий приговор, потому что в деле есть смягчающие обстоятельства", - сказал Тугушев РИА Новости."Касаемо того, будем мы обжаловать или не будем обжаловать, ни я, ни мои коллеги не готовы пока дать однозначный ответ, нам нужно ознакомиться с мотивировочной частью приговора. Я на будущей неделе планирую вылететь в Читу, получить протоколы судебных заседаний, получить на руки мотивировочную часть, и после этого уже будет принято окончательное решение", - добавил защитник.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". До вынесения вердикта присяжных заседателей о виновности Шамсутдинова, но заслуживающего снисхождения, ему грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.
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рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, главное военное следственное управление, чита, происшествия
КРАСНОЯРСК/САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости.
Сторона обвинения пока не заявляла о намерении обжаловать приговор по делу убившего сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова
, защита примет решение по апелляции после изучения мотивировочной части решения суда.
Второй восточный окружной военный суд в Чите сегодня приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей. В конце декабря присяжные заседатели признали срочника виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Обвинение просило 25 лет лишения свободы.
"Пока сторона обвинения не сообщала о намерении обжаловать приговор", - сказала РИА Новости представитель суда.
Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил, что принимать решение по апелляции будет после изучения мотивировочной части решения суда.
"Мы считаем, что это очень жесткий приговор, потому что в деле есть смягчающие обстоятельства", - сказал Тугушев РИА Новости.
"Касаемо того, будем мы обжаловать или не будем обжаловать, ни я, ни мои коллеги не готовы пока дать однозначный ответ, нам нужно ознакомиться с мотивировочной частью приговора. Я на будущей неделе планирую вылететь в Читу
, получить протоколы судебных заседаний, получить на руки мотивировочную часть, и после этого уже будет принято окончательное решение", - добавил защитник.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". До вынесения вердикта присяжных заседателей о виновности Шамсутдинова, но заслуживающего снисхождения, ему грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.