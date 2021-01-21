https://ria.ru/20210121/shamsutdinov-1593964228.html

Обвинение пока не заявляло о намерении обжаловать приговор Шамсутдинова

Обвинение пока не заявляло о намерении обжаловать приговор Шамсутдинова

Сторона обвинения пока не заявляла о намерении обжаловать приговор по делу убившего сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, защита примет решение по... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:44

2021-01-21T10:44

2021-01-21T10:44

рамиль шамсутдинов

стрельба в военной части в забайкалье

главное военное следственное управление

чита

происшествия

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КРАСНОЯРСК/САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Сторона обвинения пока не заявляла о намерении обжаловать приговор по делу убившего сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, защита примет решение по апелляции после изучения мотивировочной части решения суда.Второй восточный окружной военный суд в Чите сегодня приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае и частично удовлетворил иски потерпевших - в сумме на 9,8 миллиона рублей. В конце декабря присяжные заседатели признали срочника виновным в убийстве и покушении на убийство, но заслуживающим снисхождения. Обвинение просило 25 лет лишения свободы."Пока сторона обвинения не сообщала о намерении обжаловать приговор", - сказала РИА Новости представитель суда.Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил, что принимать решение по апелляции будет после изучения мотивировочной части решения суда."Мы считаем, что это очень жесткий приговор, потому что в деле есть смягчающие обстоятельства", - сказал Тугушев РИА Новости."Касаемо того, будем мы обжаловать или не будем обжаловать, ни я, ни мои коллеги не готовы пока дать однозначный ответ, нам нужно ознакомиться с мотивировочной частью приговора. Я на будущей неделе планирую вылететь в Читу, получить протоколы судебных заседаний, получить на руки мотивировочную часть, и после этого уже будет принято окончательное решение", - добавил защитник.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". До вынесения вердикта присяжных заседателей о виновности Шамсутдинова, но заслуживающего снисхождения, ему грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.По данным Главного военного следственного управления СК РФ, срочник вину признал, проведенная комплексная судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у него не выявила.

https://ria.ru/20200303/1567755749.html

https://ria.ru/20191106/1560641536.html

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рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, главное военное следственное управление, чита, происшествия