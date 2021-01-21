https://ria.ru/20210121/sberkoin-1594025429.html

Сбербанк планирует к весне запустить платформу для выпуска сберкоина

Сбербанк планирует к весне запустить платформу для выпуска сберкоина

Сбербанк подал заявку в ЦБ на регистрацию платформы для выпуска собственной криптовалюты - сберкоина, рассчитывает на ее запуск к весне, сообщил журналистам... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:55

2021-01-21T15:55

2021-01-21T16:16

россия

анатолий попов

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

герман греф

технологии

экономика

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АНОСИНО (Московская область), 21 янв - РИА Новости. Сбербанк подал заявку в ЦБ на регистрацию платформы для выпуска собственной криптовалюты - сберкоина, рассчитывает на ее запуск к весне, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов."С 1 января в России вступил в действие закон о цифровых финансовых активах. Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе. Соответственно, рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена", - сказал Попов."Цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке, и в том числе, одним из возможных финансовых активов будет являться фиатный коин на рубль, и, собственно, технологически банк готов к выпуску и работе с этим инструментом", - пояснил Попов.Внутри банка технологию уже протестировали. "Видим, что оно работает, для клиентов оно удобно", - отметил он. В первую очередь новую технологию банк планирует применять в области цифровых векселей. "Самое простое применение - цифровой вексель. Как нам кажется, замена бумажного векселя на электронный открывает большие возможности", - добавил Попов."Да, надеюсь, что так и будет", - ответил он на вопрос, есть ли вероятность того, что сберкоин появится к весне.В августе прошлого года Попов говорил, что банк может выпустить стейблкоин с привязкой к рублю, который может стать инструментом расчетов за другие цифровые финансовые активы. В ноябре глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты - сберкоина, и может начать эксперимент в 2021 году.Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин тогда высказывал мнение, что сберкоин может стать средством для управления бонусами и подписками внутри экосистемы "Сбера" - в таком случае все клиенты банка смогут стать автоматически владельцами сберкоина.Стейблкоин (от англ. stablecoin) - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/sberbank-1587063349.html

https://ria.ru/20210113/kriptorevolyutsiya-1592731029.html

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россия, анатолий попов, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), герман греф, технологии, экономика