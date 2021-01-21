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Кандидат в главы Минфина США поддержала жесткие санкции против России
Кандидат в главы Минфина США поддержала жесткие санкции против России
Кандидат на пост главы Минфина США, экс-глава ФРС Джанет Йеллен поддерживает жесткие санкции против "российских игроков", сообщила профильный корреспондент... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T21:41
2021-01-21T23:17
министерство финансов сша
джанет йеллен
москва
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Кандидат на пост главы Минфина США, экс-глава ФРС Джанет Йеллен поддерживает жесткие санкции против "российских игроков", сообщила профильный корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мосин со ссылкой на ее письменные ответы сенаторам."Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков за территориальную агрессию на Восточной Украине и в Крыму и другие угрозы национальной безопасности США", — процитировала корреспондент Йеллен в Twitter.На этой неделе возможный глава американского Минфина заявила, что пересмотрит режим санкций и сделает так, чтобы они использовались "стратегически и должным образом".Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Россию. По словам президента Владимира Путина, при администрации Дональда Трампа против Москвы ввели больше всего различных рестрикций. При этом в самом Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения, однако США "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство".Во вторник Соединенные Штаты наложиил ограничения на судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства газопровода "Северного потока — 2", и владеющую им компанию "КВТ-Рус". Кроме того, в оборонный бюджет США включили различные рестрикции в отношении Москвы: документ предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры.
https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html
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министерство финансов сша, джанет йеллен, москва, украина, в мире

Кандидат в главы Минфина США поддержала жесткие санкции против России

21:41 21.01.2021 (обновлено: 23:17 21.01.2021)
 
© REUTERS / Leah MillisКандидат избранного президента США Джо Байдена на пост министра финансов Джанет Йеллен
Кандидат избранного президента США Джо Байдена на пост министра финансов Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Leah Millis
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Кандидат на пост главы Минфина США, экс-глава ФРС Джанет Йеллен поддерживает жесткие санкции против "российских игроков", сообщила профильный корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мосин со ссылкой на ее письменные ответы сенаторам.
"Я привержена неукоснительному выполнению санкций, направленных на российских игроков за территориальную агрессию на Восточной Украине и в Крыму и другие угрозы национальной безопасности США", — процитировала корреспондент Йеллен в Twitter.
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На этой неделе возможный глава американского Минфина заявила, что пересмотрит режим санкций и сделает так, чтобы они использовались "стратегически и должным образом".
Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Россию. По словам президента Владимира Путина, при администрации Дональда Трампа против Москвы ввели больше всего различных рестрикций. При этом в самом Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения, однако США "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство".
Во вторник Соединенные Штаты наложиил ограничения на судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства газопровода "Северного потока — 2", и владеющую им компанию "КВТ-Рус". Кроме того, в оборонный бюджет США включили различные рестрикции в отношении Москвы: документ предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры.
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Министерство финансов СШАДжанет ЙелленМоскваУкраинаВ мире
 
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