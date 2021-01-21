https://ria.ru/20210121/sanktsii-1594031161.html

В МИД прокомментировали новые санкции США против "Северного потока — 2"

В МИД прокомментировали новые санкции США против "Северного потока — 2"

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала американские санкции против трубоукладчика "Фортуна", который участвует в завершении строительства... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:23

2021-01-21T16:23

2021-01-21T16:50

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

мария захарова

балтийское море

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала американские санкции против трубоукладчика "Фортуна", который участвует в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющей им компании "КВТ-Рус" неприкрытым игнорированием норм добросовестной конкуренции.Захарова напомнила, что угрозы применить "дискриминационные инициативы" давно вызывают возмущение не только у Москвы, "но и в официально-деловых и общественных кругах большинства европейских столиц"."Мы еще раз хотим констатировать: противоправные ограничительные меры не влияли и не смогут повлиять на принципиальную линию нашей страны на международной арене, по-моему, это уже аксиома", — подчеркнула она.Проект "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва: их власти считают проект политическим.Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний, участвующих в проекте, строительство приостановилось: швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта.

https://ria.ru/20210121/merkel-1594005596.html

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593921627.html

https://ria.ru/20210121/germaniya-1593981853.html

балтийское море

сша

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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, мария захарова, балтийское море, сша, украина, в мире