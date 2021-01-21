Санду "плюнула в лицо" русскоязычным жителям, считает молдавский депутат
КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Молдавский депутат-социалист Богдан Цырдя заявил в четверг, что президент Майя Санду после выборов "плюнула в лицо" русскоязычным гражданам, которым обещала сохранять их родной язык, поскольку допустила отмену особого статуса русского языка.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в середине декабря 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Конституционный суд в четверг признал, что новый закон не соответствует конституции.
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"Статус русского языка в качестве языка межнационального общения был аннулирован в Молдавии два раза. Вот так Майя Санду "сохраняет и развивает языки каждого этноса в Молдавии". После выборов взяла и плюнула в лицо десяткам тысяч русскоязычных граждан, поверивших в ее обещания!" - написал Цырдя в своем Telegram-канале.
Он выразил уверенность, что граждане еще напомнят президенту о невыполненных обещаниях. Цырдя напомнил, что перед выборами президента Санду обещала не позволить сократить сферу использования русского языка, а уверяла, что не допустит ущемления нацменьшинств в своих правах.
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