https://ria.ru/20210121/sandu-1594047885.html

Санду "плюнула в лицо" русскоязычным жителям, считает молдавский депутат

Санду "плюнула в лицо" русскоязычным жителям, считает молдавский депутат

Молдавский депутат-социалист Богдан Цырдя заявил в четверг, что президент Майя Санду после выборов "плюнула в лицо" русскоязычным гражданам, которым обещала... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T17:39

2021-01-21T17:39

2021-01-21T17:39

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Молдавский депутат-социалист Богдан Цырдя заявил в четверг, что президент Майя Санду после выборов "плюнула в лицо" русскоязычным гражданам, которым обещала сохранять их родной язык, поскольку допустила отмену особого статуса русского языка.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в середине декабря 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Конституционный суд в четверг признал, что новый закон не соответствует конституции."Статус русского языка в качестве языка межнационального общения был аннулирован в Молдавии два раза. Вот так Майя Санду "сохраняет и развивает языки каждого этноса в Молдавии". После выборов взяла и плюнула в лицо десяткам тысяч русскоязычных граждан, поверивших в ее обещания!" - написал Цырдя в своем Telegram-канале.Он выразил уверенность, что граждане еще напомнят президенту о невыполненных обещаниях. Цырдя напомнил, что перед выборами президента Санду обещала не позволить сократить сферу использования русского языка, а уверяла, что не допустит ущемления нацменьшинств в своих правах.

https://ria.ru/20210118/dodon-1593522746.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/sandu-1592781217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, молдавия, в мире