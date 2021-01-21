Фото Сандерса в варежках с инаугурации стало вирусным в соцсетях
12:34 21.01.2021 (обновлено: 12:40 21.01.2021)
© AFP 2020 / Brendan SmialowskiСенатор Берни Сандерс на церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Фото сенатора Берни Сандерса в варежках с инаугурации президента США Джо Байдена стало вирусным в соцсетях.
Фото Сандерса, который сидит в теплой крутке, защитной маске и варежках, распространилось в соцсетях под тегом #berniesmittens. Температура в этот момент составляла +6 градусов. Пользователи активно использовали фото для создания мемов и фотожаб.
Если бы экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс приехал не к Байдену, а к Путину.#berniesmittens pic.twitter.com/r2ID2XGThf— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 21, 2021
Сам Сандерс также отреагировал на вопросы о варежках. "В Вермонте мы одеваемся тепло, мы знаем кое-что о холоде. Мы не беспокоимся о моде, а заботимся о тепле", - заявил сенатор CBS News.
I am once again asking for a scarf to go with my fuzzy mittens #BernieSanders #berniesmittens pic.twitter.com/Vyxc6qiJzz— Arting Starvist (@lexichipperini) January 21, 2021
В среду состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Пост вице-президента США заняла Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой "цветной" фигурой на посту, который считается вторым по значимости в американской политике.