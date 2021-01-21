Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/sanders-1593982775.html
Фото Сандерса в варежках с инаугурации стало вирусным в соцсетях
Фото Сандерса в варежках с инаугурации стало вирусным в соцсетях
Фото сенатора Берни Сандерса в варежках с инаугурации президента США Джо Байдена стало вирусным в соцсетях. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:34
2021-01-21T12:40
камала харрис
берни сандерс
джо байден
вермонт
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593982140_0:359:3000:2047_1920x0_80_0_0_0e0e6cd267b00b14fc8a12c6cc79e195.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Фото сенатора Берни Сандерса в варежках с инаугурации президента США Джо Байдена стало вирусным в соцсетях.Фото Сандерса, который сидит в теплой крутке, защитной маске и варежках, распространилось в соцсетях под тегом #berniesmittens. Температура в этот момент составляла +6 градусов. Пользователи активно использовали фото для создания мемов и фотожаб.Варежки были сделаны учительницей из Вермонта Дженной Эллис, которая подарила их Сандерсу несколько лет назад, сообщили СМИ. Как рассказала сама Эллис в Twitter, она сделала их из старых свитеров.Сам Сандерс также отреагировал на вопросы о варежках. "В Вермонте мы одеваемся тепло, мы знаем кое-что о холоде. Мы не беспокоимся о моде, а заботимся о тепле", - заявил сенатор CBS News.В среду состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Пост вице-президента США заняла Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой "цветной" фигурой на посту, который считается вторым по значимости в американской политике.
https://ria.ru/20210120/inauguratsiya-1593863529.html
вермонт
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593982140_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_4f025cada711d8fd2611f70b197c297e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камала харрис, берни сандерс, джо байден, вермонт, сша, в мире

Фото Сандерса в варежках с инаугурации стало вирусным в соцсетях

12:34 21.01.2021 (обновлено: 12:40 21.01.2021)
 
© AFP 2020 / Brendan SmialowskiСенатор Берни Сандерс на церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне
Сенатор Берни Сандерс на церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AFP 2020 / Brendan Smialowski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Фото сенатора Берни Сандерса в варежках с инаугурации президента США Джо Байдена стало вирусным в соцсетях.
Фото Сандерса, который сидит в теплой крутке, защитной маске и варежках, распространилось в соцсетях под тегом #berniesmittens. Температура в этот момент составляла +6 градусов. Пользователи активно использовали фото для создания мемов и фотожаб.
Варежки были сделаны учительницей из Вермонта Дженной Эллис, которая подарила их Сандерсу несколько лет назад, сообщили СМИ. Как рассказала сама Эллис в Twitter, она сделала их из старых свитеров.
Сам Сандерс также отреагировал на вопросы о варежках. "В Вермонте мы одеваемся тепло, мы знаем кое-что о холоде. Мы не беспокоимся о моде, а заботимся о тепле", - заявил сенатор CBS News.
В среду состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Пост вице-президента США заняла Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой "цветной" фигурой на посту, который считается вторым по значимости в американской политике.
Президент США Джо Байден после вступления им в должность - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 22:03Выборы президента США — 2020
"Это день Америки". Инаугурация Байдена прошла без зрителей и под охраной
 
Камала ХаррисБерни СандерсДжо БайденВермонтСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
14:33Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
14:29В РФПИ оценили возможности поставок "Спутник V" на Ближний Восток
14:29Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
Лента новостейМолния