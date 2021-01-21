https://ria.ru/20210121/sanders-1593982775.html

Фото Сандерса в варежках с инаугурации стало вирусным в соцсетях

Фото Сандерса в варежках с инаугурации стало вирусным в соцсетях

Фото сенатора Берни Сандерса в варежках с инаугурации президента США Джо Байдена стало вирусным в соцсетях. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:34

2021-01-21T12:34

2021-01-21T12:40

камала харрис

берни сандерс

джо байден

вермонт

сша

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Фото сенатора Берни Сандерса в варежках с инаугурации президента США Джо Байдена стало вирусным в соцсетях.Фото Сандерса, который сидит в теплой крутке, защитной маске и варежках, распространилось в соцсетях под тегом #berniesmittens. Температура в этот момент составляла +6 градусов. Пользователи активно использовали фото для создания мемов и фотожаб.Варежки были сделаны учительницей из Вермонта Дженной Эллис, которая подарила их Сандерсу несколько лет назад, сообщили СМИ. Как рассказала сама Эллис в Twitter, она сделала их из старых свитеров.Сам Сандерс также отреагировал на вопросы о варежках. "В Вермонте мы одеваемся тепло, мы знаем кое-что о холоде. Мы не беспокоимся о моде, а заботимся о тепле", - заявил сенатор CBS News.В среду состоялась церемония инаугурации, в ходе которой Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента США. Пост вице-президента США заняла Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой "цветной" фигурой на посту, который считается вторым по значимости в американской политике.

https://ria.ru/20210120/inauguratsiya-1593863529.html

вермонт

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камала харрис, берни сандерс, джо байден, вермонт, сша, в мире