https://ria.ru/20210121/samsung-1593997213.html
Samsung готовит смартфон M12 с гигантской батарейкой и "камерой iPhone"
Samsung готовит смартфон M12 с гигантской батарейкой и "камерой iPhone"
Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M12 опубликованы до его презентации. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:35
2021-01-21T13:35
2021-01-21T13:53
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M12 опубликованы до его презентации. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров. Доступный смартфон придет на смену модели M11 и получит ряд внешних изменений. Например, блок из четырех камер будет вписан в квадрат. Главная сможет делать снимки в 48 Мп. Экран с диагональю 6,5 дюйма получит разрешение HD+. В каплевидном вырезе разместят 8-мегапиксельную селфи-камеру.В Samsung Galaxy M12 применят фирменный процессор Exynos 850, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 и графический ускоритель Mali-G52. Смартфон будет работать лишь с LTE, поддержка 5G в этом ценовом сегменте пока редкость. Смартфону обещают операционную систему Android 11. Объем оперативной памяти составит до 6 ГБ, но производитель даст возможность выбрать накопитель — 32, 64 и 128 ГБ. Будет и расширение с помощью карты microSD. Samsung Galaxy M12 получит огромный аккумулятор на 6000 мАч.О сроках выхода и стоимости трубки не сообщается. Актуальный Samsung Galaxy M11 предлагается в россии за 12 000 рублей.
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samsung, google android, гаджеты, технологии
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Характеристики нового смартфона Samsung
Galaxy M12 опубликованы до его презентации. Об этом сообщает
Gizmochina со ссылкой на инсайдеров.
Доступный смартфон придет на смену модели M11 и получит ряд внешних изменений. Например, блок из четырех камер будет вписан в квадрат. Главная сможет делать снимки в 48 Мп. Экран с диагональю 6,5 дюйма получит разрешение HD+. В каплевидном вырезе разместят 8-мегапиксельную селфи-камеру.
В Samsung Galaxy M12 применят фирменный процессор Exynos 850, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 и графический ускоритель Mali-G52. Смартфон будет работать лишь с LTE, поддержка 5G в этом ценовом сегменте пока редкость.
Смартфону обещают операционную систему Android
11. Объем оперативной памяти составит до 6 ГБ, но производитель даст возможность выбрать накопитель — 32, 64 и 128 ГБ. Будет и расширение с помощью карты microSD. Samsung Galaxy M12 получит огромный аккумулятор на 6000 мАч.
О сроках выхода и стоимости трубки не сообщается. Актуальный Samsung Galaxy M11 предлагается в россии за 12 000 рублей.