https://ria.ru/20210121/samsung-1593997213.html

Samsung готовит смартфон M12 с гигантской батарейкой и "камерой iPhone"

Samsung готовит смартфон M12 с гигантской батарейкой и "камерой iPhone"

Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M12 опубликованы до его презентации. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:35

2021-01-21T13:35

2021-01-21T13:53

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M12 опубликованы до его презентации. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров. Доступный смартфон придет на смену модели M11 и получит ряд внешних изменений. Например, блок из четырех камер будет вписан в квадрат. Главная сможет делать снимки в 48 Мп. Экран с диагональю 6,5 дюйма получит разрешение HD+. В каплевидном вырезе разместят 8-мегапиксельную селфи-камеру.В Samsung Galaxy M12 применят фирменный процессор Exynos 850, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 и графический ускоритель Mali-G52. Смартфон будет работать лишь с LTE, поддержка 5G в этом ценовом сегменте пока редкость. Смартфону обещают операционную систему Android 11. Объем оперативной памяти составит до 6 ГБ, но производитель даст возможность выбрать накопитель — 32, 64 и 128 ГБ. Будет и расширение с помощью карты microSD. Samsung Galaxy M12 получит огромный аккумулятор на 6000 мАч.О сроках выхода и стоимости трубки не сообщается. Актуальный Samsung Galaxy M11 предлагается в россии за 12 000 рублей.

https://ria.ru/20210114/samsung-1593051471.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, google android, гаджеты, технологии