Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20210121/samsung-1593997213.html
Samsung готовит смартфон M12 с гигантской батарейкой и "камерой iPhone"
Samsung готовит смартфон M12 с гигантской батарейкой и "камерой iPhone"
Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M12 опубликованы до его презентации. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:35
2021-01-21T13:53
наука
samsung
google android
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568184735_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_2832a4ed1f1aeb8a9c76436fe0c39ff5.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M12 опубликованы до его презентации. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров. Доступный смартфон придет на смену модели M11 и получит ряд внешних изменений. Например, блок из четырех камер будет вписан в квадрат. Главная сможет делать снимки в 48 Мп. Экран с диагональю 6,5 дюйма получит разрешение HD+. В каплевидном вырезе разместят 8-мегапиксельную селфи-камеру.В Samsung Galaxy M12 применят фирменный процессор Exynos 850, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 и графический ускоритель Mali-G52. Смартфон будет работать лишь с LTE, поддержка 5G в этом ценовом сегменте пока редкость. Смартфону обещают операционную систему Android 11. Объем оперативной памяти составит до 6 ГБ, но производитель даст возможность выбрать накопитель — 32, 64 и 128 ГБ. Будет и расширение с помощью карты microSD. Samsung Galaxy M12 получит огромный аккумулятор на 6000 мАч.О сроках выхода и стоимости трубки не сообщается. Актуальный Samsung Galaxy M11 предлагается в россии за 12 000 рублей.
https://ria.ru/20210114/samsung-1593051471.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568184735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f9c943a666b2a7d37972adeeeb70e0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
samsung, google android, гаджеты, технологии

Samsung готовит смартфон M12 с гигантской батарейкой и "камерой iPhone"

13:35 21.01.2021 (обновлено: 13:53 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ фирменном салоне Samsung Electronics в Москве
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Характеристики нового смартфона Samsung Galaxy M12 опубликованы до его презентации. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдеров.
Доступный смартфон придет на смену модели M11 и получит ряд внешних изменений. Например, блок из четырех камер будет вписан в квадрат. Главная сможет делать снимки в 48 Мп. Экран с диагональю 6,5 дюйма получит разрешение HD+. В каплевидном вырезе разместят 8-мегапиксельную селфи-камеру.
В Samsung Galaxy M12 применят фирменный процессор Exynos 850, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 и графический ускоритель Mali-G52. Смартфон будет работать лишь с LTE, поддержка 5G в этом ценовом сегменте пока редкость.
Samsung Galaxy S21 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 18:03Наука
Samsung представил серию флагманских смартфонов Galaxy S21
Смартфону обещают операционную систему Android 11. Объем оперативной памяти составит до 6 ГБ, но производитель даст возможность выбрать накопитель — 32, 64 и 128 ГБ. Будет и расширение с помощью карты microSD. Samsung Galaxy M12 получит огромный аккумулятор на 6000 мАч.
О сроках выхода и стоимости трубки не сообщается. Актуальный Samsung Galaxy M11 предлагается в россии за 12 000 рублей.
 
НаукаSamsungGoogle AndroidгаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
14:33Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
14:29В РФПИ оценили возможности поставок "Спутник V" на Ближний Восток
14:29Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
Лента новостейМолния